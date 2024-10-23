向佐「摸鼻梁」遭高校學生模仿拍照簽到　本尊：不好的風氣

在電影《門前寶地》中，演員向佐「摸鼻梁」的動作近期引發網民爭相模仿群嘲。周二（22日），向佐發文稱，河南鄭州西亞斯學院使用其頭像讓學生簽到，他認為這是不好的風氣。



向佐、郭碧婷夫妻檔主演電影《門前寶地》目前在內地上映，惟口碑不盡人意。其中，向佐扮演的男主頻繁舉著手指緊貼鼻梁的動作，遭到眾多網友調侃，隨後掀起全網模仿的熱潮。

向佐在電影中有幾段表現令人「印象深刻」，例如他舉著手指緊貼鼻樑，表情深沉的樣子。（劇照）

周二，向佐發文寫道，河南鄭州西亞斯學院是一所他很喜歡的大學，他也曾經拜訪過，對於平時用他的頭像開玩笑，他真的沒所謂，但是用這個頭像來打卡的話，他認為是一個不好的風氣。

學校讓學生簽到時模仿向佐「摸鼻梁」。（向佐微博）

學校讓學生簽到時模仿向佐「摸鼻梁」。（向佐微博）

學校讓學生簽到時模仿向佐「摸鼻梁」。（向佐微博）

另一方面，他還發現疑似學校粉絲群有人收入群費。他寫道，他確實有這所學校的粉絲群，但是從來不知道有收費這回事，並請大家停止這個動作。最後，他表示自己會繼續喜歡這所優秀的大學和支持學生，希望大家保持正常的風氣上課。

向佐發文。（向佐微博）

對此，鄭州西亞斯學院學務處工作人員周三（23日）回應道，目前學校已經在各群組發布通知，禁止打卡簽到時模仿向佐。至於進群收費一事，工作人員強調是假的，與學校無關，屬於詐騙行為。此前，該校工作人員亦曾表示，進群收費不可能是官方行為，應該是個人組織的，「向老師說不讓用他的頭像，我們也一定不會用的，會按照法律校規處理」。