向佐突罵蔡英文「舔狗」　控訴全家遭留難：請注重我們中國人形象

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-21 12:05

香港男星向佐和郭碧婷結婚後，育有一女小奶皇，昨（20日）一早才開心曬出全家福歡慶父親節，同天晚上卻突然發文開罵，直接點名蔡英文「作弄是非為難我們一家」，文中更提到蔡英文悼念美國總統拜登愛犬離世一事，砲轟「這是沒有得再正式的舔狗！」，一番言論意外掀起外界熱議。

郭碧婷前陣子在台產女，向華強、「向太」陳嵐也從香港到台灣陪伴，近幾個月一直待在台北含飴弄孫，丈夫向佐目前則在大陸工作，夫妻倆暫時相隔兩地。向太日前也透露正在等外交部批准私人飛機，準備要飛往大陸一家團聚，「因為有老有小十幾個親朋好友都不敢坐民航機，真的怕感染到」。

向佐昨晚才曬出全家福，隔空和家人歡慶父親節，沒想到當晚突然激動發文，直接點名蔡英文：「中國台灣省所謂的省長蔡英文！」文中，他不滿表示：「你作弄是非為難我們一家也就算了，作為領導自己的人民在災難中，每天死去那麼多人你不感到悲傷嗎？悼念儀式在哪裏？」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

同時，向佐也轉發蔡英文透過推特哀悼拜登愛犬一事，痛批：「人家隻狗死去跟你有什麼關係，而且你覺得人家會在意嗎，有理會過你嗎？這是沒有得再正式的舔狗！！！」文末，他更隔空向蔡英文喊話：「請你注重下我們中國人的形象……謝謝。」

貼文一出，隨即有網友留言「向佐哥說了我們想說一直沒說的話」，面對部分網友質疑「為什麼你們不敢說？在大陸發言，都不是在台灣發言。」對此，向佐今凌晨同步在IG、FB貼出相同文章，並做出回應：「我在外網也發言了。」

事實上，向太前陣子就曾發文提到：「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」同時附上一張網路圖片，上頭更寫著「世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」（點擊放大瀏覽有關貼文）▼▼▼

向太當時也直言，在台灣無法打疫苗的情況下，「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機走去能打疫苗的地方了！可能是最寬容大度的祖國大陸」，隨後又補一句「絕對不會是美國壞人的地方」，表明不會到美國去打疫苗的決心。

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