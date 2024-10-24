機械犬負重爬泰山爆紅負責人解密來歷　系列產品曾與劉德華同台

據此前報道，多名登山者在山東泰山都遇到一隻托着重物上落山的機械狗。據介紹，機械狗為首次在泰山做測試，最多可承重120公斤。內媒《齊魯晚報》專訪項目負責人金達，透露機械狗的來歷。



機械狗爬泰山，最多承重120公斤。（影片截圖）

引入機器狗解決垃圾清理與貨物搬運問題

綜合內媒報道，泰山文旅集團物業公司負責人表示，由於泰山景區地形複雜，且均為登山盤道，無法實現大規模機械化作業，清掃垃圾只能通過人工挑運。

2023年泰山景區遊客量達到創紀錄的862萬人次，年產生垃圾近2.4萬噸，垃圾清掃、運輸難度、運輸成本大大提高，成為困擾景區多年的老問題。

圖為正在泰山進行測試的機器狗。（新華社）

為解決這個老問題，泰山文旅物業與杭州一家科技公司溝通，採取在機器狗背部安裝「置物架+貨物箱」的方式，進行垃圾負重攀登測試。

有望取代大部份的人工垃圾挑運

該科技公司的機械狗項目負責人金達表示，此次參與泰山景區垃圾清運測試的機器狗，是該公司2023年11月發佈的B2工業四足機械人。據了解，B2機器狗主要用於電力巡檢、消防、應急救援等，有出色的續航和負載能力。

測試過程中，B2機器狗在泰山崎嶇陡峭的石階上、在濕滑或極端地形都能穩定前行。除此之外，B2機器狗充滿電能續航4至6個小時。

機械狗爬泰山，最多承重120公斤。（影片截圖）

經過三天測試，機器狗可以完全適應泰山景區80%以上的路況，負重運輸垃圾測試比較成功，有望取代大部份的人工垃圾挑運。

不同的應用場景會對應不同的機械人

在B2測試過程中，Go2四足機器狗也在泰山亮相，能執行招手、比心、跳躍、爬樓梯等動作。而在2021年的牛年春晚上，金達所在公司研發的24隻四足機械人牛犇犇就已經登上舞台，和劉德華、王一博、關曉彤同台演出《牛起來》，能做掌上壓、後空翻等動作。

機械牛隨樂起舞，做出不同動作，引發廣泛關注。

24隻機械牛「犇犇」登上央視春晚的舞台（點擊看大圖）：

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金達強調，他們公司研發的產品類型有很多，不同的應用場景會對應不同的產品。

據悉，Go2機器狗是全球消費級和教研級使用最為廣泛的四足機械人。「我們研發的四足機器人，目前全球市場占比達到60%至70%，已經實現量產，賣了很久了。」金達補充，Go2的核心零部件均為自主研發，成本優勢更大。產品性價比很高，目前售價9997元（人民幣）。

在家用方面，機器狗可以陪跑、陪伴、玩耍。金達介紹，通過不斷優化，機器狗還可以實現下樓取小件快遞、購物等功能。