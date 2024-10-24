欲回家卻囊中羞澀　河南漢自製簡易筏上演「黃河漂流記」

寧夏青銅峽市公安局河東派出所民警輔警，近日在黃河上救助一位「漂流」男子。據介紹，該男子多年來未能找到穩定工作，囊中羞澀的他便用輪胎、樹枝等材料自製筏欲漂流回家，卻在半路上心生絕望，幸得警員救助才得以順利回家。



10月16日，河東派出所接報，有市民稱在黃河大峽谷景區河道內，一名男子划筏順水漂流，隨時可能落水。

警方接報後立即聯繫黃河大峽谷景區工作人員，緊急調配快艇趕到現場。在報警人的指引下，警員與景區工作人員駕駛快艇沿河展開搜尋。

10月16日，有市民報稱在黃河大峽谷景區河道內，發現一名男子划筏順水漂流，隨時可能落水。（微信公眾號＠平安青銅峽）

黃河水表面看似平靜，實則暗流湧動。不久後，一個小小身影出現在大家的視線中，景區工作人員立即駕駛快艇向攔河大壩駛去。當快艇靠近筏後，民警發現筏上一名男子凍得臉色慘白，渾身發抖。

黃河水深不見底，水流湍急且有旋渦，該筏在黃河水面上搖搖欲墜。為安全救助該男子，避免筏傾側，民警用牽引繩小心翼翼地將筏拖離危險區域，將該名男子救上岸。

民警用牽引繩將筏拖離危險區域，將該名男子救上岸。（微信公眾號＠平安青銅峽）

民警用牽引繩將筏拖離危險區域，將該名男子救上岸。（微信公眾號＠平安青銅峽）

經了解，該男子來自河南某地，幾年前外出打拼，但因性格孤僻，輾轉多地始終未能找到穩定工作。近期，他萌生回家的念頭，卻因囊中羞澀不願聯繫家人，也不願接受社會救助，於是突發奇想用撿來的汽車輪胎內膽和樹枝、竹竿自製簡易筏，並對照地圖從寧夏中寧縣下水，開始「漂流回家」之旅。

不過，他真正下水後才發現理想與現實相差甚遠，漂流到黃河大峽谷附近時逐漸心生絕望，幸被河東派出所的民警輔警救起。為確保他的人身安全並助他回家，民警積極與青銅峽市救助站，經溝通協調，耐心勸說男子到救助站暫住休息。目前，救助站已幫助該名男子購買火車票，同時指派專人全程對接送他回家。