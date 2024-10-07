重慶屋苑半夜驚見恐怖「濃妝女殭屍」 大叔嚇壞：狗都跑了
撰文：中天新聞網
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半夜看到這種景象，恐怕會嚇到腿軟！
重慶一名大叔晚上在社區樓下遛狗，結果看到一名女子穿著殭屍裝，兩眼還塗成黑色。
大叔稱不只他嚇得不輕，連狗都給嚇跑了，相關影片也在網絡上曝光。
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據《瀟湘晨報》報導，近日重慶一名女子深夜穿著清朝殭屍裝回到住家社區，嚇到了在樓下遛狗的大叔。
有網友拍影片表示，她當時身穿整套清朝殭屍裝，臉上塗抹成白色、眼睛周圍也被塗成黑色，還畫著兩塊醒目的腮紅，頂著這副模樣與其他住戶吵了起來。
住戶稱，當時社區樓下有些昏暗，正當他們從社區綠化帶的通道走出來時，眼前驚現一名身穿殭屍裝的女子，她原本拿著雜誌遮臉，看到人後卻放了下來。
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有鄰居指摘女子：
穿成這樣容易把人嚇到！你晚上你應該卸了妝出來，行不行嘛，你這完全是在害人的嘛是不是。
女子無辜回應：
我沒有辦法啊，我做了這個動作（拿雜誌遮臉）．現在要趕回去卸妝了嘛。
並解釋自己真的沒帶卸妝水，若帶了肯定卸了。
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對此社區物業公司回應，女子也是社區的住戶，因為是搞表演的，剛好有活動所以才會穿成這副模樣：「已經跟她說了不要這樣，以後會加強管理。」
但有住戶認為，女子根本是故意的，因為前一天她也是穿成這樣，在深夜出現在社區樓下嚇人：
若第一次這樣做還情有可原．第二次還這樣，是想要害人嗎？
消息一出，引發網友熱議。紛紛留言表示：
「幸虧這大叔沒心臟病」
「萬聖節明明還沒到」
「我可能會嚇到暈過去，大晚上的真的很嚇人」
「一把糯米撒上去」
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