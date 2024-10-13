擁驚人學習能力？　內地年輕人養黏菌寵物解壓　玩家人數超歐美日

繼養「紙盒狗」、「芒果核」之後，愈來愈多內地年輕人在社交平台上分享養黏菌當寵物的經驗。有「飼主」介紹，養黏菌的初衷可能是想轉移注意力、解壓或尋求陪伴。

黏菌賣家表示，近兩年國內的黏菌玩家人數已超過歐美和日本，但黏菌的聰明行為被誇大，其實只是本能，「找到食物之後會用最短路線連接食物的行為，只是因為這樣最節省能量而已」。



《九派新聞》報道，菌物科普博主「曳尾菌」周晴烽介紹，黏菌既非真菌也非細菌，而是一種真核生物域-變形蟲總群-黏菌綱的生物，無毒無害，只會經歷營養階段和繁殖階段。

營養階段的黏菌叫作原質團，生長在陰暗潮濕的地方，會不斷分裂成樹枝狀到處爬行，通過吞噬食物顆粒來獲得營養，只有繁殖階段才會出現在有光亮和略乾燥的地方，整片原質團集體變身，長出一根根像蘑菇或一團團像粉末的子實體，散播孢子。

剛喚醒的黏菌。（九派新聞）

從事科普相關工作的王君（化名），2019年因工作壓力大，想通過養寵物來轉移注意力，又考慮到黏菌所需的空間不大，萬一養不活也不會帶來較大的精神創傷，便從「曳尾菌」網店購入名為「剛絲絨泡菌」的黏菌。

她介紹，黏菌的生長狀態較好時，一晚就能在培養盒中長成「菌簾洞」，有時還會長到墊紙外，為了不污染環境，她更換墊紙時就不得不把黏菌破壞，需要用熱水將舊墊料上以及爬到墊料以外的黏菌燙死，「但是每次燙死它們時還是會有種殺死了生物的內疚感」。

長成「菌簾洞」的黏菌。（九派新聞）

王君表示，飼養黏菌需要每天喂食，但她因工作過於忙碌，經常加班且常要出差兩三天，無法保證其正常的喂食和更換墊紙，黏菌明顯變得虛弱，「那段時間恰好是潮濕的夏季，房子裏霉菌泛濫，養了一個半月後，最終所有黏菌都被霉菌污染並殺死了」。

同樣從「曳尾菌」的店舖購買黏菌的顧女士稱，剛拿到手時的黏菌算是處於休眠狀態，分布在一小片紙片上的黃色乾燥絲狀物，不需要喂食，在喚醒之前避光保存即可，她更為黏菌取名為「扎克」。

她表示，朋友們知道她養了黏菌後都覺得很神奇，「扎克不太需要我的關心就能長得很快，有時候會覺得很有成就感」。不過，顧女士因經常出差、旅行，導致後期更換墊料不及時，培養皿的雜菌愈來愈多，無奈之下只能用熱水徹底結束「扎克」的一生。

顧女士飼養的扎克。（九派新聞）

周晴烽是淘寶上首位出售黏菌的賣家。她介紹，2017年在野外採集到一種很愛吃燕麥的黏菌，她在社交平台上分享飼養過程，很多網民十分感興趣、紛紛求購。經過反覆的實驗，她終於研究出黏菌休眠體菌核的做法，並考察了不同溫度下菌核的儲存時長，最後才開始在網上出售。

周晴烽表示，一開始購買黏菌的買家以大學生和二三十歲的年輕人居多，其中有不少搞藝術的年輕人買來做裝置藝術，近期愈來愈多小學生購買。

她認為，現在大家生活比較安穩，很多小孩和年輕人都喜歡新奇的小玩意，尤其是電視劇《小舍得》其中一個小朋友角色設定成愛養黏菌，讓很多家長和孩子了解這種生物，「我剛玩的時候，黏菌在歐美和日本已經有一定受眾了，但在國內黏菌愛好者幾乎是零。我比較有把握地說，這兩年國內的玩家已經超過歐美和日本了」。

被霉菌污染的黏菌。（九派新聞）

網上流傳不少關於黏菌的傳言，稱其擁有驚人的學習能力，一旦知道自己在被人飼養就會主動「自殺」等。周晴烽解釋，自然界的黏菌會在短時間內經歷從生到死的循環，「所謂的黏菌自殺其實都是它們作為生物的本能，自然進入了繁殖階段，而非受到了人類的影響，它們活著就是為了繁殖」。

由於黏菌是通過四處爬行來覓食，它能找到取食的最短路徑，科學家利用此特點，讓黏菌尋找迷宮的出口以及設計鐵路交通網，它更被譽為最安全的實驗生物，但周晴烽認為，以此吹捧黏菌聰明的說法有點誇張，「這也是它的本能，找到食物之後會用最短路線連接食物的行為，只是因為這樣最節省能量而已」。