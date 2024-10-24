美國律師尋祖母與神秘華男合照真相迎進展　將與其女兒見面

早前報道指出，美國密歇根州律師埃迪（Eddie Mears）在清理祖母維羅妮卡（Veronica Estelle Mears）的遺物時，意外發現一張攝於1933年的照片，該照片是維羅妮卡與大學同學的合影，由一英文名為「Benjamin King」的亞洲男子所送，上面還寫著「To Veronica with love」。



到底這個男子與祖母的關係是摯友還是戀人，抑或是朋友以上、戀人未滿？這引起埃迪強烈好奇，在得知男子是中國人後，他不惜前來中國，展開漫長尋人之旅。



近日，事件迎來實質性的進展，經過兩三年的尋找，埃迪終於找到相中男子金伯銘的小女兒，他激動地感謝中國網友們的熱情。



據早前報道，在這張近一個世紀前拍攝的照片中，維羅妮卡還是個20歲大學生，身旁站著一個年輕的中國男子。在那個年代，連跨國友誼都不常見，更不用說「with love」這一當時美國人很少會對一個普通朋友使用的用詞。種種跡象顯示，兩人關係非比尋常。

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在這張近一個世紀前拍攝的照片中，維羅妮卡還是個20歲大學生，身旁站著一個年輕的中國男子，上面還寫著「To Veronica with love」。（周到上海）

「我很驚訝，當時是1930年代，很少在美國大學裏見到亞洲面孔。尤其是以我祖母的家庭背景（來自一個貧窮的波蘭移民家庭），怎麽會和一個看起來富有的亞洲男性成為朋友的呢？」埃迪說道。

他還指出，那時候美國學生習慣和自己人抱團，中國留學生似乎也沒興趣結交外國朋友，只關注學業，一心回國建設祖國，因此祖母能與對方建立起友誼，在那個時代充分體現了他們各自不同尋常的性格。

年輕時的維羅妮卡。（周到上海）

為了查清對方與自己的祖母有過怎麼的人生交集，埃迪找來密歇根大學（University of Michigan）所有校友名冊，甚至透過AI一遍又一遍地進行中文搜索，並不惜學習中文。經努力，他終於得知男子名叫金伯銘，其來自浙江杭州，出身於書香門第，與錢學森故居只是一街之隔，畢業後曾在北京大學執教，還進入了浙江興業銀行上海總部工作。

而隨著消息曝光，眾多中國網友發起協助「尋找金伯銘」的接力活動，媒體也加入尋人行列。

事件近日迎來實質性的進展，據《都市快報》報道，金伯銘共有三個姐姐、兩個妹妹和一個弟弟。該報成功聯繫上金伯銘的外甥金老伯，並聽他講述了金伯銘的故事。據介紹，金伯銘有三個子女，先後去了加拿大和美國學習、工作並定居當地。其中，小女兒在美國從事醫學研究，前兩年還去了父親曾讀過的密歇根大學安娜堡校區尋訪，拍下了校園風景。

金伯銘的小女兒前兩年去了父親曾讀過的密歇根大學安娜堡校區尋訪，拍下了校園風景。（都市快報橙柿互動）

在看到金老伯轉發的報道後，金伯銘的子女反應非常積極，為有人有心地記錄他們的父親生平感到高興。隨後，記者還聯繫上金伯銘的小女兒，她表示，有機會的話可以和埃迪在美國見面聊聊。

得知消息後，埃迪非常激動，並指出中國網友，尤其是杭州網友的反應令人難以置信，他們花了很多時間提供有關金伯銘和他的家人的信息和文件，甚至有網友的親戚認識金伯銘的家人，「這些對於我來說非常有幫助，讓我更好的了解金伯銘，以及20世紀三四十年代的杭州是什麽樣子」。

得知消息後，埃迪非常激動。（都市快報橙柿互動）

在看了金伯銘小女兒提供的密歇根大學的照片時，埃迪表示這兩張照片是密歇根學生聯盟（Michigan Union）的大樓，是該校最主要的學生活動及娛樂建築。而他的祖母和金伯銘曾在1933年5月組織了一個國際學生會議，正正是在這個大樓內舉行。

維羅妮卡和金伯銘曾在1933年5月組織了一個國際學生會議，正正是在這個大樓內舉行。（都市快報橙柿互動）

他透露，自己目前還在日本工作，11月就會回美國；他非常期待和金伯銘的小女兒聊聊，屆時不管有多忙，只要對方有時間，自己還是會去和金伯銘的後人見面。他並會把新的信息和報紙作為檔案，提供給歷史圖書館保存。

另一方面，關於金伯銘本人的背景也愈來愈多地曝光。據金老伯介紹，上海解放後，上海金融市場進入新舊轉型，金伯銘沒有繼續在銀行工作，而是在一家企業負責管理等工作。在特殊時期，他老人家吃過不少苦，話變少了，但依然很樂觀。老人最終在1990年去世，享年83歲，「老人的三個子女當時在國外，一時趕不回來，沒見到最後一面，成了子女的遺憾」。

金家老宅的對面是錢學森故居。（周到上海）

金伯銘與兩個姐姐的合照。（周到上海）

晚年的金伯銘。（都市快報橙柿互動）

而金伯銘生前有位老朋友朱博泉，是上海近代著名金融家、中國金融界泰斗級人物，二人不僅是滬江大學校友，還是親戚。據了解，金伯銘的母親和朱博泉的母親都出自杭州名門望族、橫河橋許家。

在金伯銘死後，單位為他主持了隆重的追悼會，老人骨灰由老伴送到杭州，安葬於龍駒塢，葉落歸根。後來1998年，金伯銘的老伴也去世了，她生前在上海一所中學教書，桃李滿天下。

值得一提的是，埃迪的祖母也在兩年後去世。報道指，從目前了解的情況看，兩位老人在1934年分別後，就失去了聯繫。至於他們二人當年是摯友還是戀人的問題，尚待考證。