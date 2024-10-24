美國律師尋祖母與神秘華男合照真相迎進展 將與其女兒見面
早前報道指出，美國密歇根州律師埃迪（Eddie Mears）在清理祖母維羅妮卡（Veronica Estelle Mears）的遺物時，意外發現一張攝於1933年的照片，該照片是維羅妮卡與大學同學的合影，由一英文名為「Benjamin King」的亞洲男子所送，上面還寫著「To Veronica with love」。
到底這個男子與祖母的關係是摯友還是戀人，抑或是朋友以上、戀人未滿？這引起埃迪強烈好奇，在得知男子是中國人後，他不惜前來中國，展開漫長尋人之旅。
近日，事件迎來實質性的進展，經過兩三年的尋找，埃迪終於找到相中男子金伯銘的小女兒，他激動地感謝中國網友們的熱情。
據早前報道，在這張近一個世紀前拍攝的照片中，維羅妮卡還是個20歲大學生，身旁站著一個年輕的中國男子。在那個年代，連跨國友誼都不常見，更不用說「with love」這一當時美國人很少會對一個普通朋友使用的用詞。種種跡象顯示，兩人關係非比尋常。
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「我很驚訝，當時是1930年代，很少在美國大學裏見到亞洲面孔。尤其是以我祖母的家庭背景（來自一個貧窮的波蘭移民家庭），怎麽會和一個看起來富有的亞洲男性成為朋友的呢？」埃迪說道。
他還指出，那時候美國學生習慣和自己人抱團，中國留學生似乎也沒興趣結交外國朋友，只關注學業，一心回國建設祖國，因此祖母能與對方建立起友誼，在那個時代充分體現了他們各自不同尋常的性格。
為了查清對方與自己的祖母有過怎麼的人生交集，埃迪找來密歇根大學（University of Michigan）所有校友名冊，甚至透過AI一遍又一遍地進行中文搜索，並不惜學習中文。經努力，他終於得知男子名叫金伯銘，其來自浙江杭州，出身於書香門第，與錢學森故居只是一街之隔，畢業後曾在北京大學執教，還進入了浙江興業銀行上海總部工作。
而隨著消息曝光，眾多中國網友發起協助「尋找金伯銘」的接力活動，媒體也加入尋人行列。
事件近日迎來實質性的進展，據《都市快報》報道，金伯銘共有三個姐姐、兩個妹妹和一個弟弟。該報成功聯繫上金伯銘的外甥金老伯，並聽他講述了金伯銘的故事。據介紹，金伯銘有三個子女，先後去了加拿大和美國學習、工作並定居當地。其中，小女兒在美國從事醫學研究，前兩年還去了父親曾讀過的密歇根大學安娜堡校區尋訪，拍下了校園風景。
在看到金老伯轉發的報道後，金伯銘的子女反應非常積極，為有人有心地記錄他們的父親生平感到高興。隨後，記者還聯繫上金伯銘的小女兒，她表示，有機會的話可以和埃迪在美國見面聊聊。
得知消息後，埃迪非常激動，並指出中國網友，尤其是杭州網友的反應令人難以置信，他們花了很多時間提供有關金伯銘和他的家人的信息和文件，甚至有網友的親戚認識金伯銘的家人，「這些對於我來說非常有幫助，讓我更好的了解金伯銘，以及20世紀三四十年代的杭州是什麽樣子」。
在看了金伯銘小女兒提供的密歇根大學的照片時，埃迪表示這兩張照片是密歇根學生聯盟（Michigan Union）的大樓，是該校最主要的學生活動及娛樂建築。而他的祖母和金伯銘曾在1933年5月組織了一個國際學生會議，正正是在這個大樓內舉行。
他透露，自己目前還在日本工作，11月就會回美國；他非常期待和金伯銘的小女兒聊聊，屆時不管有多忙，只要對方有時間，自己還是會去和金伯銘的後人見面。他並會把新的信息和報紙作為檔案，提供給歷史圖書館保存。
另一方面，關於金伯銘本人的背景也愈來愈多地曝光。據金老伯介紹，上海解放後，上海金融市場進入新舊轉型，金伯銘沒有繼續在銀行工作，而是在一家企業負責管理等工作。在特殊時期，他老人家吃過不少苦，話變少了，但依然很樂觀。老人最終在1990年去世，享年83歲，「老人的三個子女當時在國外，一時趕不回來，沒見到最後一面，成了子女的遺憾」。
而金伯銘生前有位老朋友朱博泉，是上海近代著名金融家、中國金融界泰斗級人物，二人不僅是滬江大學校友，還是親戚。據了解，金伯銘的母親和朱博泉的母親都出自杭州名門望族、橫河橋許家。
在金伯銘死後，單位為他主持了隆重的追悼會，老人骨灰由老伴送到杭州，安葬於龍駒塢，葉落歸根。後來1998年，金伯銘的老伴也去世了，她生前在上海一所中學教書，桃李滿天下。
值得一提的是，埃迪的祖母也在兩年後去世。報道指，從目前了解的情況看，兩位老人在1934年分別後，就失去了聯繫。至於他們二人當年是摯友還是戀人的問題，尚待考證。