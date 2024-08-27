人生勝利組｜內地男娶「仙氣斐濟老婆」靚到被圍觀　夫妻合照惹議

撰文：聯合新聞網
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重慶巫溪一男子近日迎娶斐濟超正新娘，兩人同框照在網路引起熱議。

8月27日，發布影片的婚禮化妝師說，新娘子精緻的五官確實美爆了，也引來很多群眾圍觀。

重慶巫溪一男子近日迎娶斐濟超正新娘，兩人同框照在網路引起熱議。（微博影片截圖）

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文峰鎮政府相關工作人員稱，新郎是在斐濟一個公司工作，這次是回來辦婚禮，目前已經返回斐濟。

據《上游新聞》報導，27日上午，婚禮化妝師璿璿說：「新郎新娘都是用英語交流，但是我不會英語，也是第一次為外國人化妝，在化妝的時候還請了其他人幫忙翻譯溝通，整個過程都很順暢，化妝完新娘子的五官非常精緻，確實美爆了。」

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婚禮是上周四（22日）舉行的，因為就在鎮上的正街舉行，酒店到新郎家也很近，只有一百多米，所以沒有迎親坐車，是全程走過去的，很轟動，現場很多人圍觀拍影片。

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璿璿說，新郎是三四個月前在抖音上刷到自己的化妝影片，然後通過私信聯繫，確定自己作為婚禮的化妝師，還請自己為他們的婚禮拍攝了一些影片：

新郎是個很能幹的男子，本來想低調簡單一點舉辦一個婚禮，並不想辦一個很熱鬧的婚禮，沒想到一些影片發到網上很快紅了，目前兩個人已經回斐濟了。

27日，巫溪縣文峰鎮政府相關負責人也證實了此事：「男子是在斐濟一家公司工作，因為是涉外婚姻，社區工作人員也專門去走訪問了這個事情，那邊回覆說因為是跨國的原因，目前（在國內）結婚證還沒有辦下來，現在只是回來辦了一個婚禮，現在已經回到斐濟那邊去了。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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