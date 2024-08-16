內地00後紛紛參加「長者團」去旅行　1300元去內蒙　旅遊巴上唱K

隨着今年全國旅遊業復蘇，「老年團」（長者旅行團）開始被年輕人追捧，780元（人民幣，下同）稻城亞丁5日遊，1300元內蒙5日遊包食宿機票……衝着低價前去的年輕人，收穫了超出預期的歡樂體驗。



自述：YaN_G、柯哈哈、霍霍、蔡璧安 編輯：劉亞萌（一條）

一條採訪了4位參加老年團的年輕人，其中3位是00後。有人成為「團寵」，被介紹對象；有人找工作失利，三刷老年團求治癒；有人跟著媽媽一起參加老年團，家庭關係得到了改善。

同齡人都很沉默，見面就玩手機，老年人是目前最無憂無慮的群體了，我到這裏才感受到世間的活力。

喜歡出去旅行的霍霍和蔡璧安（一條授權使用）

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當00後混入老年團 社恐好了 作息規律了

YaN_G，00後，山西老年團1日遊

我是00後，一個社恐。2月下旬去山西太原旅遊，路過一家旅行社，就報了個一日遊的團。早上六點半，車上就已經坐滿了人，那我就想着，默默躲在角落裏，互不打擾就好。萬萬沒想到，最後我一整個樂在其中。

他們大部份人的婚齡都比我年紀大，人均社牛，路上導遊讓每組自我介紹，唱唱歌，他們就認真開始搞起了。前兩組唱的是晉劇，又叫「山西梆子」，第三組介紹地好詳細，説自己平時都在照顧孩子，帶了外孫又帶孫子，這次出來用自己的退休金，這個年紀不麻煩孩子！激情澎湃得到了全車人的掌聲。

導遊説我是車上年紀最小的，讓我也展示展示。我一開始不好意思，但是阿姨們都紛紛鼓勵我，我平時聽的歌都是KPOP，腦子裏閃現的中文歌只有鳳凰傳奇的，那就撐着膽子上。當我唱到「你是我天邊最美的雲彩，讓我用心把你留下來～留下來！悠悠地唱着最炫的民族風，是整片天空最美的姿態！謝謝大家！」得到了雷鳴般的掌聲，哇那個氛圍就很燃，讓我自信心指數爆棚。等我回到座位上時，旁邊的阿姨給我一塊雪餅，後邊的阿姨戳我，給了我一把腰果，好溫馨的感覺啊。

老年人很會找樂趣的，早早逛完的人，等大巴車的時候已經席地而坐，開始打撲克了，一堆人圍觀。因為他們真的很不吝嗇誇獎，給了我很大的社交能量，無論是車上的閒聊，還是到景點讓我幫忙拍照，都讓我覺得很放鬆。

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柯哈哈，18歲，浙江老年團3日遊

我是江蘇鹽城人，上大一，今年開學前和閨密決定一起去旅遊，因為我們經費有限，就跟了一個團，3天2晚，只需要800多元，沒有購物。從鹽城出發，當時上那個大巴車我人都傻了，除了我倆和一個姐姐，其餘都是老年人。一開始還蠻失落的，覺得應該玩不好，後來發現跟老年團很爽的！

首先氛圍很好，他們吃飯的時候特別喜歡敬酒，米酒，不會醉的。就完全是誇誇群，「你多大了？哦這麼年輕啊，氣色真好」、「哎呀沒有沒有，哪裏哪裏啊，你也好了，你們家有那麼好的兒子才舒服呢」。

因為之前我和朋友去南京「特種兵」旅遊，都是要玩到凌晨3點。但我跟老年團那2天，作息都相當規律，夜裏11點睡，早上7點就起牀了。曾經我自己有組織過7個同學一起去黃山玩，要操心很多事情，但在這個老年團裏，你是被照顧的。團餐的時候，有個爺爺覺得我們吃不飽，還自己掏腰包給我們加菜。最後一天，有個老奶奶買橘子給我們吃，好温暖。

我和閨密兩人，體力是不如老年人的，爬普陀山，一個爺爺70多歲了，主動要求在後面看着我們，怕我們掉隊。感覺爺爺奶奶的心態很積極，他們不用操心未來了，有大把的時間玩樂，我們當時是在2月份，他們都在規劃五一去哪兒玩了，甚至是在討論錯開高峯期去旅遊，我是打心眼兒裏羨慕。

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找不到工作 報個老年團治癒一下

蔡璧安，22歲，3次老年團旅遊經歷

我算是一個老年團「資深玩家」了，從去年開始，一共報過3次老年團。然後今年5月，我和我媽索性開了個夕陽紅旅行社，我從一個玩家，變成了半個導遊。第一次是在去年3月份，當時快要畢業了，想説帶着爸媽去三亞旅遊吧，我不太喜歡做攻略，那就跟團，後來發現就我一個年輕人。

去年3月，蔡璧安第一次接觸老年團（一條授權使用）

老年團的魅力，用我們四川話來説，叫做「撇脱」，意思就是説「我非常地不在意，灑脱」。我覺得老年人是目前所有年齡段中，最無憂無慮的一個群體，他們都退休了，沒有工作壓力，兒女也長大了，他們很能夠享受旅遊本身。不像年輕人，可能旅遊的時候，老闆一個消息過來，還要臨時加班，不能完全地投入。

我跟孃孃叔叔們在一起，他們很放得開的，怎麼凹造型都可以，也不在意什麼角度，因為我自己本身也是很愛搞怪的，拉着他們一起鬧，可嗨了。

今年5月，老年團在北京（一條授權使用）

而且他們都好有生活經驗，你是餓不着，也累不着，因為他們什麼東西都帶着，剪刀、指甲刀、碗筷……你感冒了他們有藥，到了酒店他們會用開水幫你的拖鞋消毒，我感覺自己是帶了一個大的保姆團出去。

去年6月份我畢業了，你也知道我們這屆大學生，找工作普遍比較難，那一陣心情低落，我説那就報個老年團治癒一下吧！就在樂山附近玩玩。很搞笑的是，今年五一節，我從成都回樂山，完全買不到車票了，就聯繫了之前的老年團導遊，蹭了他們的車回來，一路上也是很開心。

蔡璧安的媽媽失業後與人合夥開了一家夕陽紅旅行社（一條授權使用）

我開旅行社，其實是為了我媽。她之前是開服裝店的，去年失業了，就很閒，她之前很嚮往打麻將的生活，但是打了2個月之後就發現太累了。正好之前去三亞的導遊也辭職了，幾個人一合計，那就開個夕陽紅旅行社吧。我很支持，正好我也愛跑，那就帶着客人一起玩唄！今年5月中旬，我們旅行社第一次成團出發了，去北京，我去當了半個導遊，但是説實話，當導遊比純遊客要累多了。

有粉絲和朋友，在看了我的視頻之後，想去報老年團，就問相處時有什麼需要注意。我的建議是，你只要用心地溝通與交流，情感紐帶就建立起來了，也有可能會碰上比較計較的，那豁達一點就很重要了。

「參加老年團後，我更了解我媽了」

霍霍，95後，青海老年團6日遊

我弟今年上大學了，去外地讀書，家裏就只剩我媽一個人，我怕她孤單，所以有意識地會跟她出去旅遊。今年4月底，是我們第一次跟老年團。費用超級低，青海6日遊，一個人1680，從深圳出發包機酒和餐費，我就覺得太不靠譜了吧，抱着「看看你們都有什麼套路」這種心情上路了。

我跟單獨跟我媽出去過，也曾經跟長輩們一起，但老年團氛圍是最好的，也是她最開心的，我覺得主要是她遇到了同頻率的人吧。女男比4:1，真的很容易快樂，上車10分鐘，鼓掌20次。導遊很會帶氛圍，「接下來我們去這個地方風景很美，大家鼓鼓掌好不好！」，然後所有人就嗨起來。有個晚上的團餐是火鍋，上面歌舞表演，五顏六色的燈光，晃得我肉都看不清熟沒熟。我媽和阿姨們樂得都顧不上吃，跟着一起跳來跳去，送哈達給表演的人。

後來幾天，青海下雪了，全車人超開心，車停在有積雪的地方，一羣阿姨叔叔就開始打雪仗。有一個阿姨，説這是她活了60多年以來，第一次見到雪。她們逛公園，遇到當地人跳廣場舞，就很自然地融入進去，動作很快就學會了，那個畫面是有震撼到我。

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介紹對象什麼的，也很搞笑。我一上車，阿姨們就開始拿出手機裏的照片，要給我介紹對象，説這個是我兒子啊，哪裏畢業，現在做什麼工作。有個叔叔的女兒才2歲，都説要訂娃娃親。話是這麼説，但其實也壓根沒有給我聯繫方式。我覺得這個其實是他們展示自己子女的一個契機，是來曬照片的啦，大家互相誇一誇，熱鬧一下。

這個團在後面2天有購物的環節，導遊會引導，但我媽和阿姨們是自願購買的，我攔都攔不住，一方面我覺得心酸，覺得她們被利用了，一方面她們又是真得開心。可能她們太久沒有出去的機會，導遊又很貼心，提供了蠻高的情緒價值，她們就願意買。

我們回來之後，我有明顯感覺到跟我媽的關係變好了。以前我跟她兩個人在家，過一段時間就會吵架，現在就很少了，相處上會順暢很多。因為旅行途中會有突發狀況，我們兩個人一起動腦筋去解決，彼此之間會多一些理解。而且她出去玩得嗨了，自然在家心情也會變好。不過這之後，我覺得以後還是要帶我媽多出去玩玩，希望她見得多了，就不會再花錢在老年團裏購物了吧。

示意圖（一條授權使用）

關於老年團旅遊的一些Tips：

1、年輕人想要報老年團，途徑有哪些？

最直接的方法，是諮詢本地線下的旅行社，一般「低價團」優惠力度大，經常有老人報名，但它是不限年齡的，年輕人也可以參加。

不過「低價團」也會吸引大量的學生群體，也有人報完發現都是年輕人的，建議提前跟旅行社確認好。

2、老年團的作息規律是怎樣的？是不是「特種兵旅遊」？

老年人確實普遍起牀比較早，集合時間在早上6點-7點之間，新疆團的話因為有時差，集合時間在8點左右。

行程密集度，可以跟旅行社確認，分情況，也有的老年團很愜意，「早7晚4」，下午4點之後就自由行動，但這種一般是不包含晚餐的。

示意圖（一條授權使用）

3、遇到老年團有「購物環節」怎麼辦？如何避免？

一眼看上去「便宜得不像話」的旅遊團，一般都是含有購物環節的，可以提前跟旅行社確認。

這個環節，一般會安排在行程的最後2天。慣常操作，是把一車人拉到指定購買點，然後讓你在裏面待1-2個小時。有的導遊質素不高，會存在道德綁架的情況，但也有的導遊比較溫和，如果你做好了心理建設，絕對一分錢不花，那也是完全可以的。

如果你想完全避開購物，可以選擇「0購物」的團，一般正規旅行社都會標明，但是價格就相對貴一些。

（感謝寶珠、小閃電和秦溫柔，三位對本文亦有貢獻。）

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