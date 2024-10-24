4歲童右眼動手術左眼也被開刀！醫院稱出於好心　家屬：沒先通知

河南近日發生一宗醫療糾紛，一名4歲女童因右眼囊腫需進行切除手術，然而手術結束後，家屬發現女童兩眼均包著紗布。當父親質疑醫生是否「開錯眼睛」時，院方解釋稱，右眼手術後發現左眼也有囊腫，於是「好心」一併切除，卻未提前告知家屬。



一名女童因右眼囊腫需進行切除手術，然而手術結束後，家屬發現女童兩眼均包著紗布。（影片截圖）

一名女童因右眼囊腫需進行切除手術，然而手術結束後，家屬發現女童兩眼均包著紗布。（影片截圖）

家屬質疑醫生「開錯眼」 院方稱出於專業判斷

據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，該女童原本僅需進行右眼囊腫切除手術。術後，女童父親驚見女兒兩眼皆被包紮，立即詢問醫生情況。醫生回應，右眼手術完成後發現左眼也有囊腫，出於專業考量，便在同一手術中切除了左眼囊腫。

這一回答令女童家屬感到震驚和不滿。女童父親表示，醫生從未通知過他們左眼也會被動刀，且在整個住院期間，女童左眼從未進行過檢查。即使在手術過程中發現左眼問題，也應當先徵詢家屬同意，而非擅自作主。

院方：手術部位無誤 承認溝通不良

事件發生後，女童家屬懷疑醫生是否在手術中搞錯了手術部位，認為可能是「開錯眼」。院方查看監控畫面後，確認手術部位正確，否認醫生「開錯眼」，但家屬質疑監控畫面不夠清晰，手術台的燈光遮擋了醫生的操作，讓人無法明確看到整個手術過程。

對此，院方表示，醫護人員具有專業的判斷能力，可能是手術中檢查到左眼也需要治療，因此才一併進行手術。然而，未提前通知家屬確實是溝通上的問題，醫院將會積極配合家屬處理，並對相關醫護人員進行適當處置。