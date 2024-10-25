內地百萬粉絲網紅編造虛假身世　竟讓親媽扮「養母」賣慘牟利被拘

內地擁有百萬粉絲的網紅「小小努力生活」被曝涉嫌編造虛假身世，讓親媽扮演養母，賣慘牟利等。周五（25日），公安部網安局微信公眾號消息指，其擾亂公共秩序，在直播時被當場抓獲，母女倆被拘。



「小小努力生活」的帳號粉絲量達112.8萬，其被指從今年4月至今，在肖某某等4人的包裝和炒作下，以設立虛假人設、直播賣慘方式，博取了廣大網友的同情心。

其中一段影片中，女孩聲稱：「我自幼被親生父母拋棄之後，被養母撿回家養大，一場火災中，養母的親生女兒不幸去世，養母精神失常後被養父拋棄，如今我帶著養母艱難度日……」而女孩的「養母」則抱著公雞自言自語。

「小小努力生活」的帳號粉絲量達112.8萬。（極目新聞）

肖某某等4人以設立虛假人設、直播賣慘方式，博取了廣大網友的同情心。（極目新聞）

這隨即俘獲了廣大網友的心，他們紛紛對事主作出鼓勵，更對其打賞，「太不容易了」、「錢妳一定要收下」。成千上萬的留言也讓直播間的流量瘋漲，在網友們的不斷打賞下，主頁店鋪商品銷量飆升。

9月4日，肖某某以及其他3名同夥在直播期間，被沈北分局民警當場抓獲。他們供述了以編造虛假身世賣慘牟利等方式擾亂公共秩序的違法事實，包括上述影片，真相竟然是肖某某讓親媽扮演「養母」，其也與女兒一起被抓。

4名違法行為人均已被警方依法處以行政拘留10日處罰。（極目新聞）

目前，4名違法行為人均已被警方依法處以行政拘留10日處罰，肖某某亦錄影片向公眾致歉，「網絡不是法外之地，希望大家以我為戒」。

事實上，近期全國還有多名擺拍賣慘者被抓，例如陝西寶雞網警周五指出，七星關網警近日發現有網民在某平台發布內容為「外來媳婦遭嫌棄毆打趕出家門後，躲進山洞艱苦求生」的影片，但經工作查明，聶某發現說慘賣苦的影片瀏覽量很高，並聽人說有流量之後就會得到平台的獎勵，於是產生了「閒著也是閒著，自己也能賺錢」的想法註冊帳號，通過編造劇本、擺拍造假等方式欺騙網友。

聶某拍攝說慘賣苦的影片牟利。（極目新聞）

聶某被行政處罰。（極目新聞）

網警指出，聶某的內容衝擊道德底線，引發輿論炒作，破壞網絡輿論生態，透支公眾信任，造成不良影響。目前，七星關區公安局已依法對違法行為人聶某給予行政處罰，並責令刪除影片。