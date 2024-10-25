200元團費遊山東變購房推銷　老夫婦酒後簽下40萬海景房合約

江蘇丹陽市的戴女士近日發現父母參加了一個200元（人民幣，下同）的「保險旅遊團」，被帶至山東威海乳山看房，並在酒後倉促簽下購房合約，支付了16.5萬元首付款，購買了一套總價40萬元的海景房。戴女士認為父母被誤導購房，要求退房退款，但開發商表示若要取消合約，須支付40%的違約金。目前，戴女士已向當地住建部門求助。



綜合《華商報》、《極目新聞》等內媒報道，戴女士的父母多年來都是中信保誠保險的客戶，保險代理人王某某於9月初向戴女士父親提議，參加200元三天兩夜的「威海乳山遊」，便於9月11日報名。9月27日，兩位老人跟隨王某某的安排，乘大巴前往威海乳山。然而，抵達當地後，他們被引導至樓盤看房，並在午餐時與房產銷售員宋某某飲酒。當晚老人最終同意購房，支付首付並簽署了購房合約。

王某某和樓盤銷售人員宋某某將戴女士的父母帶到了當地朋友家裡吃飯。（荔枝新聞）

戴女士認為父母遭到誤導，在完全沒有購房需求的情況下衝動購房，因此要求開發商退還款項。不過，開發商則以合約約定為由，堅持若要退房則須支付40%的違約金，且開發商尚未進行任何退款協商。戴女士表示無法接受此方案，並已向乳山市住房和城鄉建設局投訴，惟未獲得開發商的正面回應。

老人被忽悠買下了總價為40萬元的海景房，圖為相關收據。（荔枝新聞）

目前，中信保誠保險丹陽營銷部已對事件展開調查，並表示保險代理人王某某的行為將受到懲處。王某某則聲稱，參加看房活動及最終購房完全為老人自願，自己僅負責陪同。開發商的銷售員宋某某則回應稱，「老人們只是少量飲酒」，並稱他們組織了40多人去威海乳山看房，購房當天包括戴女士的父親在內一共簽約了4套新房。

丹陽行銷部稱已經啟動了調查程式，會進行處罰。（荔枝新聞）

在戴女士向當地住建部門投訴後，該部門承諾將督促開發商協調退房。然而，開發商不僅未進行退款，反而要求戴女士父親提供按揭貸款材料，令戴女士無奈再度向住建部門投訴。至10月22日，戴女士尚未接獲任何退房進展通知，後續發展仍受關注。