200元團費遊山東變購房推銷 老夫婦酒後簽下40萬海景房合約
撰文：許祺安
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江蘇丹陽市的戴女士近日發現父母參加了一個200元（人民幣，下同）的「保險旅遊團」，被帶至山東威海乳山看房，並在酒後倉促簽下購房合約，支付了16.5萬元首付款，購買了一套總價40萬元的海景房。戴女士認為父母被誤導購房，要求退房退款，但開發商表示若要取消合約，須支付40%的違約金。目前，戴女士已向當地住建部門求助。
綜合《華商報》、《極目新聞》等內媒報道，戴女士的父母多年來都是中信保誠保險的客戶，保險代理人王某某於9月初向戴女士父親提議，參加200元三天兩夜的「威海乳山遊」，便於9月11日報名。9月27日，兩位老人跟隨王某某的安排，乘大巴前往威海乳山。然而，抵達當地後，他們被引導至樓盤看房，並在午餐時與房產銷售員宋某某飲酒。當晚老人最終同意購房，支付首付並簽署了購房合約。
戴女士認為父母遭到誤導，在完全沒有購房需求的情況下衝動購房，因此要求開發商退還款項。不過，開發商則以合約約定為由，堅持若要退房則須支付40%的違約金，且開發商尚未進行任何退款協商。戴女士表示無法接受此方案，並已向乳山市住房和城鄉建設局投訴，惟未獲得開發商的正面回應。
目前，中信保誠保險丹陽營銷部已對事件展開調查，並表示保險代理人王某某的行為將受到懲處。王某某則聲稱，參加看房活動及最終購房完全為老人自願，自己僅負責陪同。開發商的銷售員宋某某則回應稱，「老人們只是少量飲酒」，並稱他們組織了40多人去威海乳山看房，購房當天包括戴女士的父親在內一共簽約了4套新房。
在戴女士向當地住建部門投訴後，該部門承諾將督促開發商協調退房。然而，開發商不僅未進行退款，反而要求戴女士父親提供按揭貸款材料，令戴女士無奈再度向住建部門投訴。至10月22日，戴女士尚未接獲任何退房進展通知，後續發展仍受關注。