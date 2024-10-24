內媒《現代快報》報道，南京的馬先生稱他在一次賣表的交易中，兩筆匯款被指涉嫌詐騙，其中一筆25.6萬元（人民幣，下同）的匯款，正在走解凍程序；另外一筆20萬元款項，在被鎮江丹陽警方凍結4個月後，被強制扣劃走了。



南京男稱50萬賣勞力士，未經同意被警方強制劃走20萬。（現代快報）

交易過程一波三折

馬先生憶述，他在今年3月14日帶着表來到了武漢一家咖啡廳進行交易，買家現場驗完表確認沒有問題，說讓公司財務打尾款。

當天下午2點左右，馬先生的銀行賬戶收到了20萬元，對方稱因為「限額」，稍後會用其他銀行卡支付。4點33分，有25.6萬元匯入了他的賬戶，對方尚有4.05萬元尾款未支付，理由仍然是「限額」。他說：「當時感覺這個事情有點奇怪，原本準備不做這單生意了，結果半個小時後，尾款全部到賬。」

南京男稱50萬賣勞力士，未經同意被警方強制劃走20萬。（現代快報）

南京男稱50萬賣勞力士，未經同意被警方強制劃走20萬。（現代快報）

3月15日，馬先生發現自己銀行卡被凍結，經問詢得知，上次售錶的交易中，20萬和25.6萬這兩筆款項因涉及詐騙案件，分別被丹陽警方和濟南警方凍結。馬先生只得向兩地警方提供材料證明涉案款項是賣出手錶後取得。

未經同意被扣劃走20萬

7月16日，馬先生銀行賬戶突然少了20萬元，通過問詢得知，這筆錢是被丹陽警方強制扣劃走了。「如果涉及詐騙案件，我們願意配合調查，但是不能未經過我的同意，就直接強制把錢劃走吧。」

丹陽公安負責該案的民警表示，馬先生的卡屬於涉案「一級卡」，20萬元是詐騙案受害人直接打到他賬戶上面的，而馬先生也確實被扣劃了20萬，但具體案情不便透露。

南京男稱50萬賣勞力士，未經同意被警方強制劃走20萬。（現代快報）

在此次交易中，另外涉及詐騙案的25.6萬元，濟南警方管控已於近日到期，正在走解凍程序。

網民評論：

「警察抓不住詐騙的就抓賣家。」

「公安機關有直接劃扣權利？正常交易收到髒款就要自擔損失？」

「正常人會跟詐騙犯有資金往來？」

「所以說以後幾十萬的訂單也要現金付款……不然有風險。」

「抓不着詐騙犯，最後這筆錢到無辜百姓手裏，這下可以結案了」

「很難理解，那大額交易不會分分鐘被卡？」

