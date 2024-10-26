交警執法疑誤將電門當煞掣　湖南婦與數歲孫女被車拖拽十幾米送醫

周四（24日），湖南省邵陽市發生一起交警執法過程中的事故，導致一名老年婦女和其年僅幾歲的孫女受傷。據了解，交警在查扣一輛電動三輪車時，誤將電門當作煞車，導致車輛拖行了十幾米，傷者隨後被急救人員送往醫院。



事發時，一名網友在現場目擊整個過程，並在社交平台曝光事件。畫面可見，一名老年婦女躺在地上，旁邊有一名交警在安撫疑似傷者的家屬，表示救護車已在趕來的路上。

畫面可見，一名老年婦女躺在地上，旁邊有一名交警在安撫疑似傷者的家屬，表示救護車已在趕來的路上。（縱覽新聞）

據悉，涉事的紅色電動三輪車上原本有一名老年婦女和她的孫女，交警在執法過程中將她們驅趕下車。目擊者表示：「交警開著電動三輪車把電門當煞車踩，不知道大娘和孫女怎麽被三輪車掛住了，結果就被交警開的這個查扣的三輪車拖拽了十幾米遠，孫女在三輪車下僥幸逃生。」

事件引發了不少圍觀者的討論，大家對交警的執法行為表示疑惑，並對收繳電動車輛表示不滿，「這麽新的電動車也不讓騎嗎？」。

據了解，邵陽市正在進行電動單車和電單車的全鏈條整治行動，旨在消除交通安全隱患。其中，邵東市公安局交警大隊開展電單車、電動車易肇事肇禍交通違法行為專項整治行動，禁止無牌無證、假牌假證、套用牌證以及達到報廢標準的電單車、電動車上道路行駛，禁止駕駛未注冊登記的非標三四輪電動車、老年代步車上道路行駛。

警車上被收繳的車輛。（縱覽新聞）

傷者被急救人員送往醫院。（縱覽新聞）

傷者被急救人員送往醫院。（縱覽新聞）

周五（25日），有內媒聯繫了邵陽市公安局交警支隊確認事故情況。民警表示，涉事警車確屬交警支隊所有，具體的事故經過仍需進一步調查。民警還強調，老年代步車不允許上路，並表示執法過程中不應該有單一輔警執法的情況。

在隨後的調查中，交警表示其執法記錄儀未能顯示出拖行的具體情況，並承諾將對事件進行深入核實。至今，邵陽市公安局對於事件的具體情況仍未給出明確回應。

目前，相關部門正對此事件進行調查，詳細情況有待後續進一步披露。