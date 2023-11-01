上海萬聖節，魔幻背後都是現實

撰文：泉野
出版：更新：

這幾天，上海萬聖節有關的圖片、短視頻在社交媒體熱傳，創意之豐富令人驚歎。其中既有對社會熱點的調侃，也有對特定群體處境的自嘲，還有天馬行空的魔幻現實主義。

比如做核酸的大白，呼應的正是持續了三年之久的新冠肺炎疫情，大白無疑是承載人們集體記憶的有形載體，對曾經歷三個月封城的上海來說，這一記憶顯然更為獨特；再如A股和韭菜的搭配，嘲諷的則是跌跌不休的中國股市，10月23日上證指數跌至2022年11月1日以來的最低值，深證成指跌至2019年8月15日以來的最低值。還有苦逼的乙方、以及「學建築的」，與此呼應的則是同樣出現在萬聖節、戳破打工人辛酸處境的李佳琦那句「哪裏貴了」，階層固化的問題通過這種方式直接「碰撞」了。

此外，還有隨處可見的如來佛祖和觀音菩薩，對應的現實則是年輕人在巨大不確定性面前的迷茫與虛無，於是「努力工作不如燒香拜佛」、「不上課不上班只上香」成為一股風潮。另外一群人裝扮成長着老鼠頭的鴨子，諷刺的則是江西「指鼠為鴨」事件，最後省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成聯合調查組，才將真相公之於眾，事後，官媒亦發文痛批浪費大量行政資源，「徒增笑柄」、「侮辱智商」。當然那個揹着花圈寫着「悼念」字樣的裝扮，人們都心知肚明這既是在悼念和祭奠剛剛去世的前總理李克強，也是在感嘆每一個平凡普通人有極限和侷限的人生。

+1

在所有的COS中，最令人難忘的有兩個場景：一個是「魯迅」的出場，他面前擺放着寫有「學醫救不了中國人」的牌子，當時魯迅棄醫從文，是受國民的麻木不仁刺激，並在《吶喊》自序中直言，「凡是愚弱的國民，即使體格如何健全，如果茁壯，也只能做毫無意義的示眾的材料和看客，病死多少是不必以為不幸的。所以我們的第一要著，是在改變他們的精神，而善於改變精神的是，我那時候以為當然要推文藝，於是想提倡文藝運動了。」另一個是復活的「程蝶衣」，他胸口掛着「打倒程蝶衣」的牌子，這是電影《霸王別姬》裏的經典一幕，也是文革十年留給人們最深的創傷，人倫衰敗、互相揭發、鬥爭你死我活，既是「程蝶衣」的遭遇，也是對今天社會亂象的映照與揭示。

上海萬聖節。（資料圖片）

在人們普遍對未來感到迷茫和不確定之際，尤其是社會活力在三年疫情的消磨之後一步步喪失之際，上海萬聖節看似魔幻，背後卻都是現實，不僅治癒了很多人，也帶來了新的活力與希望。上海年輕人過的雖然過的是洋節，但早已超越了這個節日本身，而是將自身的處境以及對國家未來的想象融入其中。就像《解放日報》評論說的，「我們常說要樹立文化自信，真正的文化自信不是盲目崇洋，更不是盲目排外，而是一種基於尊重的平視。」「這種大膽將萬聖節進行本土化改造的年輕人們，反而是更有文化自信的一代新人。不必過多擔心，中國人的實用主義精神，天然帶着解構一切又重塑一切的現代性力量。拿來為我所用，有何不可？」

對官方來說，需要看到上海萬聖節迸發出的新的活力與可能性，也需要學會與這些年輕人「對話」，這顯然是比空喊文化自信更重要的。

如何阻止中國國內市場信心江河日下？｜安邦智庫從深刻改變中國的兩件事看李克強的政治底色內地高學歷父母、中產父母來港只為拼子女升學？棄高薪、再讀碩士鄭永年：中國怎麼培養出「馬斯克」？李成：中美在台海交戰比美國內戰概率更低
上海
萬聖節