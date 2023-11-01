上海萬聖節，魔幻背後都是現實

這幾天，上海萬聖節有關的圖片、短視頻在社交媒體熱傳，創意之豐富令人驚歎。其中既有對社會熱點的調侃，也有對特定群體處境的自嘲，還有天馬行空的魔幻現實主義。

比如做核酸的大白，呼應的正是持續了三年之久的新冠肺炎疫情，大白無疑是承載人們集體記憶的有形載體，對曾經歷三個月封城的上海來說，這一記憶顯然更為獨特；再如A股和韭菜的搭配，嘲諷的則是跌跌不休的中國股市，10月23日上證指數跌至2022年11月1日以來的最低值，深證成指跌至2019年8月15日以來的最低值。還有苦逼的乙方、以及「學建築的」，與此呼應的則是同樣出現在萬聖節、戳破打工人辛酸處境的李佳琦那句「哪裏貴了」，階層固化的問題通過這種方式直接「碰撞」了。

此外，還有隨處可見的如來佛祖和觀音菩薩，對應的現實則是年輕人在巨大不確定性面前的迷茫與虛無，於是「努力工作不如燒香拜佛」、「不上課不上班只上香」成為一股風潮。另外一群人裝扮成長着老鼠頭的鴨子，諷刺的則是江西「指鼠為鴨」事件，最後省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成聯合調查組，才將真相公之於眾，事後，官媒亦發文痛批浪費大量行政資源，「徒增笑柄」、「侮辱智商」。當然那個揹着花圈寫着「悼念」字樣的裝扮，人們都心知肚明這既是在悼念和祭奠剛剛去世的前總理李克強，也是在感嘆每一個平凡普通人有極限和侷限的人生。

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在所有的COS中，最令人難忘的有兩個場景：一個是「魯迅」的出場，他面前擺放着寫有「學醫救不了中國人」的牌子，當時魯迅棄醫從文，是受國民的麻木不仁刺激，並在《吶喊》自序中直言，「凡是愚弱的國民，即使體格如何健全，如果茁壯，也只能做毫無意義的示眾的材料和看客，病死多少是不必以為不幸的。所以我們的第一要著，是在改變他們的精神，而善於改變精神的是，我那時候以為當然要推文藝，於是想提倡文藝運動了。」另一個是復活的「程蝶衣」，他胸口掛着「打倒程蝶衣」的牌子，這是電影《霸王別姬》裏的經典一幕，也是文革十年留給人們最深的創傷，人倫衰敗、互相揭發、鬥爭你死我活，既是「程蝶衣」的遭遇，也是對今天社會亂象的映照與揭示。

上海萬聖節。（資料圖片）

在人們普遍對未來感到迷茫和不確定之際，尤其是社會活力在三年疫情的消磨之後一步步喪失之際，上海萬聖節看似魔幻，背後卻都是現實，不僅治癒了很多人，也帶來了新的活力與希望。上海年輕人過的雖然過的是洋節，但早已超越了這個節日本身，而是將自身的處境以及對國家未來的想象融入其中。就像《解放日報》評論說的，「我們常說要樹立文化自信，真正的文化自信不是盲目崇洋，更不是盲目排外，而是一種基於尊重的平視。」「這種大膽將萬聖節進行本土化改造的年輕人們，反而是更有文化自信的一代新人。不必過多擔心，中國人的實用主義精神，天然帶着解構一切又重塑一切的現代性力量。拿來為我所用，有何不可？」

對官方來說，需要看到上海萬聖節迸發出的新的活力與可能性，也需要學會與這些年輕人「對話」，這顯然是比空喊文化自信更重要的。