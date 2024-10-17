有片｜深圳女學生疑未交｢保護費｣被群毆40分鐘：慘遭蒙頭拳打腳踢
撰文：盛昀
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深圳一名家長表示，其女於10月12日晚在校外遭到欺凌，被一群人毆打3次，全程約40分鐘。10月15日，深圳市龍華區教育局發佈情況通報指，公安及教育部門已第一時間介入處置，區教育局已上門慰問學生，並指導學校做好後續跟進處置。
影片顯示，一名身穿校服的女生被欺凌者用一件外套罩在頭上，多人將其圍在墻角進行拳打腳踢，甚至還有人跳起對其進行飛腳狂踢，旁邊有人在圍觀。
據網傳聊天記錄描述，女事主在10月12日晚9點左右，被六一中學中三學生誘導至地下車庫，遭十多人圍住並敲詐約500-1000人民幣。因女事主沒錢，欺凌者又準備變賣她的手機。
手機店老闆因手機太新而拒絕，於是女事主被再次拉回地下車庫並遭到3人暴力毆打，並且還有十數人在旁邊圍觀並拍片。女事主共計被打3次，時間長達40分鐘。
10月15日，深圳市龍華區教育局發佈情況通報指，10月12日晚，龍華區六一學校1名學生在校外被打。事件發生後，公安及教育部門已第一時間介入處置。
學校獲悉情況後，立即協助家長配合公安機關調查，對被打學生進行安撫、疏導。區教育局已上門慰問學生，加強與家長溝通，並指導學校做好後續跟進處置。
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