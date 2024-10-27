可可西里野狼擺尾撒嬌乞食　身型如球變｢胖狼｣　工作人員籲勿投餵

時隔一年，可可西里野狼因被遊客投餵發胖，再次引發關注。當地工作人員近期在接受央視採訪時表示，可可西里討食的野狼愈來愈多，最多時有12匹。



位處青藏高原，可可西里是中國最大的無人區，也是目前世界上原始生態環境保存最完美的地區之一。

隨著穿越可可西里109國道的遊客增多，可可西里的「孤狼」向人類乞討食物，引過路司機、遊客投餵逐漸變成「胖狼」。去年在網絡走紅的一匹狼不僅身材胖成圓球，還會向過往車輛搖尾巴、露肚皮，撒嬌乞食。當時有網民稱，幾個月就從狼進化成狗。

可可西里野狼獲遊客投餵變「胖狼」。

可可西里國道上路牌提醒遊客、司機，禁止投餵野生動物。

有路過司機表示，去年只有一條很瘦的狼，隨著投餵的人變多，來乞食的狼也愈來愈多了。「我最多的時候看見4條，現在遊客喂多了，它現在也就吃點肉，像是素食它一般不吃了。」

隨著內地自然環境不斷恢復，野生動物頻頻在人類活動區現身。專家表示，可可西里的這些狼原本多是由於疾病或殘疾，無法捕獵，才來到公路周邊有人類居住的區域覓食，但愈來愈多的投喂正在愈發影響野狼的健康和捕食生存能力。還有可能造成野狼不願捕食野生動物，導致藏羚羊等有蹄子類動物數量激增，地表草植覆蓋率降低，引發沙漠化嚴重等一系列生態問題。

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此外，近距離投喂、拍照等行為，有可能激怒野生動物。109國道可可西里路段僅十幾米寬。作為從青海進藏的重要公路，車流量大，貨運車輛多，隨意停車很容易造成交通事故。

三江源國家公園管理局等部門多次發布通告，嚴禁投喂野生動物，同時也采取了設立標識牌、加強工作人員巡護勸阻等手段，不過尚未設置懲戒措施。可可西里4.5萬平方公里，地廣人稀，給管理工作帶來很大挑戰。

三江源國家公園可可西里管理處負責人尼尕表示，人與野生動物的和諧共處，不是說人過去一味地給它們投喂這些食物以後才能變成好朋友，而是在一個空間里面，平等地生活和生存，才是和諧共生的。

網民討論：



這些狼要變成狗了



達爾文看了直搖頭，進化速度未免太快了吧？



其實，這是生活好了，40年前，想餵也沒有呀，新時代的新問題。



當人類無聊時，動物都開始變異



這些狼都是因為無法捕獵，或是疾病，不投餵，難道眼睜睜看著餓死？



流浪貓我也不建議投餵！

