可可西里野狼被投餵變肥成網紅　專家：勿人為干預隨時好心做壞事

青海可可西里一隻野狼，因經常被遊客和司機投餵而「判若兩狼」，不但體型變肥大，還會向路過的車輛搖尾巴、露肚皮撒嬌討食，更搖身一變成為網紅，但有網民擔心隨意投餵可能是「好心做壞事」，動物生存法遭到人為干預。

野生動物研究專家表示，自然界生態系統是一個複雜的食物鏈，動物生老病死、優勝劣汰是自然規律，對野生動物生存法則的人為干預不妥，且可能產生不良後果。



網傳影片顯示，一隻野狼在公路邊及路過的車輛旁邊徘徊，還賴在車前不走，當有人投餵食物，牠會迅速上前進食。被人類長期投餵後，野狼的性情也有改變，學會搖尾巴、在地上打滾乞食，與印象中兇猛的野狼相去甚遠。

在青海野外公路沿線，野狼被投餵的情況並不鮮見，棕熊等野生動物也有被投餵。有投喂者稱，今年7月在自駕途經可可西里時遇到一隻乞食的野狼，牠瘦骨嶙峋、毛髮凌亂，感覺是長時間沒有進食，她投餵時並沒有多想，只覺得野狼很可憐。

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《紅星新聞》報道，針對人為投餵野狼一事，中科院成都生物研究所研究員戴強認為，此類行為可能引發動物的依靠性，產生不良後果。

戴強表示，一方面，投餵野生動物可能會為自身帶來風險。野生動物尤其受傷的動物有可能攜帶致病病菌；看似溫順的野狼，亦無法保證牠是否有攻擊性，所以要盡量保持安全距離。另一方面，除非是瀕危物種，且是人為原因造成，否則不建議隨意干預野生動物生存法則。

戴強稱，自然界的生態系統是一個複雜的食物鏈，動物生老病死、優勝劣汰本來就是自然規律，動物生存自有其法則。狼作為國家二級保護動物，應該保護牠但不建議過多救助。投餵行為還可能引發動物的依靠性，產生不良後果。

西寧野生動物園副園長齊新章也表示，如果野狼需要救護，應該報告林草部門進行專業救護，不應該隨意投餵，「我願意相信投餵者的善良，但是善良需要理性的支撐，否則就可能好心做壞事」。

網民睇法：

一頭狼被你們泯滅了狼性，它不再是純狼了，他是一頭接近狗的狼！



吃的毛皮都發光了，怕是這輩子沒這麽安逸過。每天睡醒蹲馬路旁邊等着開飯



快養成哈士奇了



一頭狼被你們泯滅了狼性，它不再是純狼了，他是一頭接近狗的狼！



適者生存。退休狼王學會搖尾巴



看起來狗裏狗氣的



一個值得觀賞的剖面，——狼是怎麽被人馴化成狗的

