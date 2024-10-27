有片｜靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山　網民疑做騷　當事人回應

內媒《紅星新聞》報道，10月22日，余麗莎將患有小兒麻痹症的男友李創業綁在身上，背着他登頂了泰山。事件引發網民關注，有人感嘆二人的感情十分美好,也有人表示二人疑似作秀。對網絡上的爭議，當事人做出了回應。



靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（紅星新聞）

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（紅星新聞）

10月22日，因男友患有小兒麻痹，余麗莎背着他登上了泰山。女生稱男友雖然患病，但是喜歡爬山，「就算背着他，抱着他，我也要把他抱山上」。

事件引發網民關注，有人表示二人的感情十分美好：「我又相信愛情了」「這就是愛情」。但不少網民仍表示懷疑，並指出泰山有索道可供登山：「為什麼我的第一反應是要帶貨」「擺拍也不要這麼離譜吧？」「但是感覺有點自我感動了，坐纜車也可以啊，沿途的風景也很美」。

據《紅星新聞》報道，李創業今年36歲，大學畢業後在雲南開了一家診所。余麗莎則比李創業大一歲，曾經離過婚。

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（紅星新聞）

李創業此前被稱為「中國獨自徒手登頂五嶽和黃山第一人」，據介紹，他曾「手腳並用」花了5天時間登頂泰山。

當時，他也會在網絡上分享自己的登山經歷，也是因此與現在的女友結緣：余麗莎就是在刷到李創業爬黃山的影片時被吸引。二人添加了好友並最終相約見面，並確立了戀人關係。余麗莎表示，她看重男友的思想頭腦和積極向上的精神。

據介紹，李創業已3次登頂泰山，前兩次都是一個人，而這次是由女友背着他，花了12個小時登頂。

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（影片截圖）

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（影片截圖）

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山。（影片截圖）

此次登頂時是在李創業的生日，他有再登泰山的想法。余麗莎於是提出想把他背上去，證明一下自己可以吃苦，也證明一下自己的決心，「如果我坐纜車的話，那他只會覺得我是一個享清福的人。我用我的實際行動證明，我是不是有這個能力陪你吃苦，我是不是有能力可以陪你走到最後」。

對於網絡上的各種質疑，二人表示，拍攝爬泰山的影片並非是為直播帶貨，而是為了記錄美好的感情。李創業則稱最近幾年一直在忙醫學專業學習，近期內不會通過國內電商帶貨。