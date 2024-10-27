曾創三天一層樓的｢深圳速度｣　中建三局原局長張恩沛離世享年96歲

據《深圳晚報》報道，10月25日，中建三局發布訃告稱，該局原局長張恩沛於24日離世，享年96歲。上世紀80年代，張恩沛曾率領中建三局承建了中國最早的超高層樓宇——深圳國貿大廈，以三天一層樓的建造速度，為深圳奠定了改革開放發展的「深圳速度」。



張恩沛於1929年2月出生，黑龍江省雙城市人，1947年2月參加工作，1948年4月加入中國共產黨，初中文化。1983年1月起任中國建築第三工程局代局長，其後任局長直至1986年6月。後又任中國建築工程總公司北也門共和國經理部總經理，1991年10月退休。

中建三局原局長張恩沛。

劃時代技術創造「三天一層樓」

1981年10月，時任中建三局副局長兼一公司經理的張恩沛率隊開拓深圳市場。這是中建三局歷史上第一次外出「找飯吃」，張恩沛立下了「不接任務誓不回家」的決心。在他的堅持下，中建三局贏得了進入深圳的第一個任務——市人民醫院門診部工程，這也為該局承接深圳國貿大廈埋下了伏筆。

彼時，張恩沛也暗下決心，全力爭取國貿項目。在主體工程招標中，中建三局在投標書中明確提出，使用「滑模技術」高速度完成此項工程。若用傳統工藝，每一層主體結構施工最少需要15天，地上50層一共需要750天，利用滑模技術至少可以節約一半工期。

1983年3月1日，國貿大廈主體結構開始施工。但耗費無數心血、被寄予厚望的「大面積內外筒整體液壓滑模」第一次開滑便失敗了。經歷了三次失敗後，終於1983年9月18日晚，第四次試滑成功。

締造「深圳速度」

滑模的成功，在中國建築史上具有劃時代意義。最快時是2天半一層，而且質量完全合格。從第31層開始，建造速度控制在3天一層，至此「深圳速度」正式誕生。

深圳國貿大廈夜景。（視覺中國）

1984年3月15日，新華社發布報道：正在建設中的當時中國第一高樓——位於羅湖區的深圳國貿大廈主體建設速度創造了「三天一層樓」的新紀錄，這是中國高層建築歷史上的奇蹟，標志著中國超高層建築工藝達到了世界先進水平。「三天一層樓」就此從羅湖揚名全國，成為「深圳速度」的標志並享譽至今。

1984年國貿大廈封頂後，在此後10年左右的時間里，它頭上都戴著全國第一高樓的桂冠。53層的國貿大廈，展現了深圳人敢想敢幹、敢為天下先的精神。從此，「三天一層樓」的「深圳速度」成為改革開放的代名詞，載入了特區建設、中國建設的史冊。