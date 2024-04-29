廣州女感情受挫商場輕生墮樓當場死亡　無辜路人被砸受輕傷逃一劫

4月27日，廣州發生一起自殺慘案，一名女性輕生從某商場高樓層跳下，砸到另一路人，二人雙雙倒地不起。據廣州市南沙區政府南沙街道辦事處通報，跳樓女子當場死亡，另一位被砸中的路人受輕傷。



據悉，事發地為廣州南沙環宇城商場內，影片中，一名身穿紅色T恤、黑色短褲的女性，走向商場走廊扶手處，向下張望後又快速到旁邊拿起小椅子，再回到走廊處時，用椅子墊腳從樓上一躍而下。更不幸的是，該女性跳下後，砸中另外一名無辜路人，二人雙雙倒地不起。

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昨日（28日），廣州南沙區政府南沙街道辦事處通報，表示事發於4月27日下午16時許，52歲的女性李某從該商場5樓自行跳下，刮碰到商場內一名途經路人，李某當場死亡。途經路人傷勢輕微，經醫院檢查後已離院。經訪視調查發現，李某因感情問題，近期情緒波動較大。目前，相關部門正積極做好善後工作。

4月28日晚，被砸女性的弟弟表示，姐姐腿部被砸到受傷，已送院治療，目前無生命危險。其本人亦於社交平台發文稱，目前已經做了全身檢查，診斷出輕微腦震盪。今年是她的本命年，如果這是生命中必要的一劫，自己已經安全跨過了，並稱「大難不死，必有後福」。