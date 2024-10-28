廣州網民曝塔斯汀漢堡中食出生肉　門店：操作失誤或油溫不夠所致

10月26日，廣州網民拍片曝光在內地快餐店「塔斯汀」購買的漢堡中吃出生肉。涉事門店正就事件調查，未知是員工操作失誤抑或油溫不夠所致。



影片顯示，漢堡中的雞肉疑未煮熟，呈粉紅色且肉質軟嫩。網民一邊用牙籤撩開雞肉，一邊說「好生啊」。

涉事門店回應稱，目前正在調查，未知是員工操作失誤抑或油溫不夠，也不確定漢堡是否由其店出售，「因為之前出了很多單都沒遇到過這樣的情況」。

10月26日，廣州網民拍片曝光在內地快餐店「塔斯汀」購買的漢堡中吃出生肉。（影片截圖）

官網介紹，塔斯汀全稱塔斯汀中國漢堡，品牌隸屬於福州塔斯汀餐飲管理有限公司，是主營中國漢堡的餐飲連鎖品牌。截止2024年6月，塔斯汀全國簽約門店數超過7000間。

不少網民表示，自己還挺喜歡吃塔斯汀漢堡，「不許說我的塔斯汀，真的很好吃」、「可我點了很多次啊，沒遇見一次生肉，而且感覺性價比挺好的適合學生黨和工薪階層啊」。有網民質疑，影片顯示漢堡中有兩塊肉，但塔斯汀出品的漢堡只有一塊肉。

另有網民也曾吃到生肉，「我也點過好幾次，最近點了起碼四次了，然後那兩個漢堡裡面都夾生，我吐了……然後吃完必上廁所」、「我之前好幾次點的漢堡肉也是生的」、「吃過一次，還是吃了幾口才發現是生的」。

塔斯汀的香辣雞腿中國漢堡。（塔斯汀官網）

位於浙江杭州市的塔斯汀門店。（視覺中國）

值得一提的是，塔斯汀多次被曝吃到生肉，擴張速度驚人。不少消費者在社交平台上反映，通過外賣平台購買塔斯汀漢堡、雞翅等時吃到生肉。

對於出現的食品安全問題，食品產業分析師朱丹蓬曾向《紅星新聞》表示，塔斯汀擴張太快，供應鏈能力和門店管理能力還不成熟。吃出生雞肉可能是門店製作環節上出現問題，反映出品牌方對門店培訓不到位，沒有整套監管機制。