學生稱飯菜難食常腹瀉　家長硬闖學校食堂揭存大量臭肉

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，有家長對此起疑，硬闖學校食堂後發現廚房內有大量臭肉，且凍肉的生產日期疑似為2015年，質疑校方使用過期肉品。

目前，昆明市官渡區市場監督管理局與官渡區教育體育局已對涉事學校、企業立案調查，學校食堂已停止供餐。



《頂端新聞》報道，涉事學校為雲南昆明市官渡區雲子中學長豐學校（下稱長豐學校)，為一所股份制民辦完全中學。

長豐學校初中部的幾位家長介紹，孩子入學後腸胃一直很差，也常跟家人反映食堂的飯菜不好吃，「但我們一開始都沒想到是食堂的問題」。早在今年6月，高一某班多位學生曾向家長和老師反映，近兩周在學校吃飯會腹瀉。

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

李女士介紹，女兒今年9月入讀該校，午餐、晚餐都在食堂用餐，但當月就出現腹瀉的情況，需要請病假回家調理腸胃，「十一假期在家吃飯沒有拉肚子，返校後又開始腹瀉了」。

該校初二的王同學稱，食堂的飯菜很難吃，且十分辛辣，湯水經常飄著一層油花，「我們能吃出飯菜的臭味，米線也是餿的，我跟食堂阿姨說，阿姨說沒有餿，是我的問題。一些同學可能覺得有些不對勁，自己帶飯」。

家長介紹，此次食堂「爆雷」，也是因為學生們出現腸胃問題太可疑。10月16日，多名家長午硬闖學校食堂，發現處置台上有一盆盆臭肉，「如果我們再晚來一會兒，這臭肉就要下鍋做成孩子們的午餐了」。有凍肉的包裝袋上顯示了「2015」，但家長們不確定此數字是代表生產年份抑或生產批次。

凍肉的包裝袋上顯示了「2015」，但家長們不確定此數字是代表生產年份抑或生產批次。（頂端新聞）

湯水飄著一層油花。（頂端新聞）

家長硬闖學校食堂後，發現廚房內有大量臭肉。（頂端新聞）

有家長介紹，兒子在學校食堂每餐餐費為14元（人民幣，下同），「這個標準不低了，比很多公立學校都貴，甚至高出一些民辦學校的標準。但我們願意為孩子交，總覺得孩子能吃好一點」。

據了解，2016年，長豐學校由昆明市第十二中學和雲南金諾教育投資控股集團有限公司(下稱「金諾教育」)共同創辦。有家長透露，長豐學校教學質量不錯，入學有標準，分初中部和高中部，初中部名聲在外，入校需要交門檻費，今年漲至26000元，「加上七七八八的資料費、服裝費、餐費，一年要花至少30000元」。

雲南昆明市官渡區雲子中學長豐學校。（昆明信息港）

10月17日，南省官渡區市場監督管理局與官渡區教育體育局聯合發布情況通報，稱經初步調查，現場待加工豬肉感官氣味異常，執法人員查封食堂食材，並組織開展檢測、溯源工作。目前，已對涉事學校、企業立案調查，學校食堂已停止供餐。

長豐學校高中部一教師稱，學校面積小，多實行配餐制，食堂會將餐品送至各班門口，有時老師會與學生一同用餐。事發後，學校食堂已查封，目前未收到停課通知，照常上課。