內地女網民教月入4K儲錢法 網民嚇壞：與社會脫節，攢錢有乜用？
撰文：林芷瑩
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近日，有女網民拍片分享自己的存款計劃，月入4350元（人民幣，下同）的她將工資分成3份，分別作為存款，生活費及家用開銷，引起網民熱議。
女網民介紹，她每月工資為4350元，再從中分出3份錢，其中2000元存入銀行做定期，「一個月存1張，1年便會有12張」，當到了第13個月，第1張存單便會到期，屆時將存款和利息取出，加上當月的存款再做定期，「就這麼循環往復啊，13個月以後都是這麼存，堅持個十年八年，是不是也是一筆不少的數字呢」。
女網民續稱，第二筆錢為自己每月的生活費，總共1000元，相當於每天30元，「多花現金，然後支出結餘，月底一次性記帳，看看這個月花多了還是花少了」。最後剩下的1350元為備用金，用於繳交水電煤、電話費等，假如生活費不足時，也會取用備用金。
有網民稱，這種存款方式僅適合「不需要看望父母，沒孩子，沒朋友，沒有房貸車貸的人」，而且沒有任何購買欲望，出門只靠走路和乘坐交通公具，「一天吃一頓麻辣燙都得超支」。
有人質疑，這位女網民只計算在家煮飯的日常開銷，根本沒有計算房租、餐費等費用，「不買衣服，不化妝，不出去看電影，不交際，與社會脫節，攢了一堆錢有啥用？」，甚至有人調侃稱「太恐怖了 要我我真的會自己給自己做假賬」。
網民睇法：
存得自己面黃肌瘦的
一個月2000，一年2.4w，十年24萬，吃的玩的喝的啥也享受不到，一輩子最該享受的時間就這麼過去了
這是什麼原始的自我感動的方式
姐姐，現在定期存款都是存在銀行app裏，你被淘汰了吧
錢是掙出來的，不是存出來的。一個月四千，你一年不吃不喝也才48000
花點錢打理一下自己吧
這是生存，不是生活。
這開銷只適用一個人
這個視頻 不適用於北上廣深等大城市
我懷疑這不是教我們怎麽存錢，是為了推銷這三個存錢本
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