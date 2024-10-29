江蘇婦腹痛4年驚揭體內有紗布 家屬懷疑此前手術遺留
撰文：林芷瑩
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江蘇連雲港一名婦女近年來被腹痛、婦科問題困擾，懷疑腹內有腫瘤，後來才發現是2020年做手術時，醫生在腹內遺留紗布。由於紗布與結腸及子宮粘連，只能將腐爛的部位切除，輸卵管也被迫切除。
《瀟湘晨報》報道，2020年1月5日，43歲的楊女士在東海縣駝峰中心醫院接受輸卵管囊腫切除手術，術後一直被腹痛、婦科問題困擾，生活及精神受到嚴重影響。
直至2023年，楊女士在連雲港市第一人民醫院照超聲波後發現腹內有異物，懷疑是腫瘤，手術後取出一塊紗布。由於紗布已遺留在體內多年，和周圍組織結腸及子宮粘連，腐爛無法剝離，醫生只能將腐爛的部位組織切除，楊女士的輸卵管也被迫切除。
楊女士的女兒稱，母親做手術後體內遺留紗布，懷疑是醫生操作不當導致，希望相關醫院能給母親一個答覆。
10月29日，東海縣衛健委工作人員表示，已經就上述情況展開調查，目前正在核實之中，「有專人處理，正在與醫院對接」。
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