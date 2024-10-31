電影都不敢這麼演！男子誆富二代人設竟在同一屋苑找了5個｢妻子｣

雖說電影情節多源於生活，但下面這一案件的炸裂程度令人咋舌，連電影都不敢這麼演……



吉林一男子在婚姻存續期間，竟以夫妻名義與五名女子同居，他的五位「妻子」還生活在同一屋苑，甚至其中一名給他生下孩子的「妻子」竟還與合法登記的妻子住在同一樓棟單元，「妻子」們互相之間都不知道對方的存在，時間竟持續長達四年之久……



這位「時間管理大師」是如何敗露的呢？還要源於公安機關的一通電話。



四年前的某一天，在吉林省吉林市某屋苑一同遛娃的小佳與小紅先後接到了公安機關打來的電話——自己的丈夫涉嫌刑事犯罪，但更讓兩人震驚的是，兩人的「丈夫」竟是同一個男人！

欲望初起

長相帥氣的小俊是名「90後」，他家庭經濟條件不好，學習也不努力，高中時便輟學跟隨父親打零工貼補家用。漸漸地，看著身邊同齡人事業有成、結婚生子，小俊在虛榮心的促使下，產生了欺騙他人的歪心思。

2019年，一次偶然的機會，他透過網絡遊戲結識了同城網友小佳，他為了打造自己是「富二代」的人設，經常給小佳發送房產證、豪車、現金、奢侈品的照片，稱其父母掌管著擁有很多大型洗浴中心、工程公司的家族企業。小俊還在網上多次購買仿造的名包名表送給小佳，並許諾會購置大量珠寶與其結婚。

在小俊猛烈的甜蜜攻勢下，兩人很快墜入了愛河。沒多久，小佳懷孕了，兩人便正式登記結婚。

可婚後小佳發現小俊不僅不務正業，其家庭條件也並沒有像他描述的那樣殷實，所謂的家族企業，都是小俊捏造出來的。現實是，其母親在洗浴中心為人搓澡，父親在建築工地打零工……

而結婚後的小俊一改結婚前的體貼大方，不但不給小佳生活費，還多次向小佳索要錢財，小佳的美好願望被無情戳破。為了給孩子一個完整的家庭，小佳並沒有選擇與小俊離婚，而是堅持獨立撫養孩子，並憤怒地將小俊趕出了家門。

虛榮幻境

小佳的忍讓沒有換來小俊的醒悟，反而讓其變本加厲。

小俊從家中搬出一周後，又故技重施，很快透過網絡遊戲認識了同城的小紅，依然是同樣的套路，同樣的甜言蜜語，很快就騙取了小紅的信任。隨後，小俊以要與小紅結婚需要裝修婚房的名義，向小紅索要了14萬元（人民幣，下同）。沉浸在嫁入豪門美夢中的小紅絲毫沒有猶豫，將自己的全部積蓄交給了小俊。

與小俊相識2個月後，小紅竟懷孕了，小俊為了方便聯繫，索性在妻子小佳的樓下承租了一戶房屋，並且以夫妻名義與小紅同居生活，他從小紅手中騙取的14萬元，全都用於打造自己的虛假「富二代」人設。

末路狂飆

兩次成功的行騙經歷，讓小俊徹底瘋狂，他堅信，利用謊言便可以擁有想要的生活，欲壑難填的小俊開啟了瘋狂的詐騙計劃……

沒多久，小俊在網絡上先後認識了同住一個屋苑的在校女大學生小敏、小欣和護士小蘭。

這次，小俊在向她們展示自己「多金」一面的同時，還經常在聊天過程中發送公安機關會議照片，讓女孩們誤以為自己是一名有著雄厚家庭背景的員警。在接近護士小蘭的過程中，小俊向小蘭介紹起自己醫療方面的人脈，並承諾小蘭會適時向其所在醫院「打招呼」，安排更好的工作崗位。在取得女孩們的信任後，小俊便開始巧立名目，多次以介紹買低價正品奢侈品或急需資金周轉等名義向三名「女友」分別騙取1.5萬元、1萬元、8000元。

此時的小俊自以為做得天衣無縫，在同一屋苑的五名「妻子」之間遊刃有餘，漸漸地，詐騙所得共計17萬餘元很快被他揮霍殆盡，已無法支撐其巨額開銷。

一天午後，小俊在和小紅聊天時得知，小紅母親的社保卡存放在小紅手中，小俊再次心生邪念。他以給小紅母親辦理商業保險為由，經過不斷地套話和甜言蜜語攻擊，最終獲得小紅母親社保卡的密碼。於是小俊趁小紅熟睡之際，多次盜刷其母親社保卡，累計高達11萬元。

真相大白

謊言說多了，敗露是遲早的事。

2023年4月，身為在校大學生的小欣急需繳納學費，於是向小俊索要1萬元的欠款。小俊面對小欣的催促並沒有驚慌，反而租了一輛豪車去看望小欣。

「這是給別人『辦事』用的錢，不能拆封！」

在車上，小俊將裝有10萬元人民幣的黑色塑膠袋交給小欣，並囑咐她。

小欣看到如此「巨額錢款」後，選擇相信小俊，暫且放棄了催他還錢的想法。

一個月後，小欣發現小俊對自己的態度變得冷淡，經常不回覆消息，以前小俊即使拒接了電話，也會很快回打過來，但是現在小俊卻在與她刻意疏遠。內心慌亂的小欣在室友的鼓勵下打開了所謂捆好的「現金」，卻看到，所謂的「10萬元錢」竟是一疊疊銀行點鈔員練習所用的練功券，震驚又氣憤的小欣當即報警，小俊很快被公安機關抓獲，隨後交代了自己的犯罪事實。

罪有應得

「在短短的四年時間裡，小俊的犯罪行徑從虛榮心作祟打造『富二代』人設，到偽造身份欺騙他人，不斷膨脹的欲望，致使他一步步墜入深淵。」吉林市豐滿區人民檢察院辦案檢察官說。

四年間，小俊活在自己編造的謊言裡，他的自私和貪婪不僅讓自己遭受牢獄之災，還對五位女性造成心靈上的傷害，讓兩個孩子從小就父愛缺位，更讓兩個家庭支離破碎。護士小蘭在接到公安機關通知後，仍然無法接受現實，直到拆開小俊交給她的同樣的「大額現金」後，才明白小俊所承諾的一切都是欺騙。

前不久，吉林市豐滿區人民檢察院以詐騙罪、重婚罪、盜竊罪向人民法院提起公訴。小俊最終因犯詐騙罪、盜竊罪、重婚罪，法院依照《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定，數罪並罰，判決有期徒刑9年6個月，並處罰金12萬元；追繳小俊違法所得28萬餘元，並返還各被害人。（文中當事人均為化名）

本文獲《觀察者網》授權刊載。

