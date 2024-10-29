內地36歲已婚美女教師同網紅學生偷情 丈夫怒公布開房影片提離婚
撰文：ETtoday
出版：更新：
浙江金華職業技術大學一名36歲的劉姓女教師，被老公發現與校內學生出軌開房而離婚。
事後，劉女對老公提告，氣得對方發出酒店照片舉報，引起網友關注，而校方也發出公告表示，目前已成立小組展開調查。
點圖放大看看涉事監視器畫面及更多相關對話截圖：
+11
劉女的丈夫表示，他和妻子育有一子，因為妻子長期冷暴力，因此他開始調查。
意外發現妻子聲稱在加班，卻跟一名年輕男子外遇開房，除了提出離婚之外，也將影片發布在網絡並向校方舉報。
對此，劉女不甘影片曝光，對丈夫提告。
影片中，男學生在升降機內從後環抱劉女，並在對方脖子上親吻。
同時，劉女丈夫也曝光一張兩人在屋內的照片。
【延伸閱讀】「小三勸退師」行業揭秘：一單可賺過百萬？有男客求勸退自己情婦
勸退第三者只是第一步 有受訪小三感謝王真兮幫助（點圖了解更多）：
+24
劉女丈夫認為，妻子出軌還對他提告，又將與妻子對話的紀錄發布，再次引起網友關注。
此外，也有網友發現，劉女外遇的對象，是一名學生網紅。
針對此事，浙江金華職業技術大學發出聲明表示，校方高度重視網絡上的傳聞，已第一時間成立工作小組，迅速對此事展開調查，此事件源起劉姓女教師夫妻離婚的糾紛，目前劉女已報警，「學校一貫重視師德師風建設，對師德失範行為堅決零容忍」。
【延伸閱讀】Tesla男「車震」遭特斯拉一功能出賣 大婆到場捉姦撕光小三上衣
點圖放大瀏覽：
+17
戲院集團富二代被老婆發現外遇 小三竟是這模特兒 曾紅到韓國「最紅小三」張大奕突宣布懷孕4個月 曾搭上天貓總裁被正宮炮轟台女星偷食被捉姦 出軌對象竟是老公細佬 一驗DNA揭更恐怖真相Google評論都可以捉姦？渣男同小三食完再帶女友去 一個破綻斷正神人分享「LINE搜尋功能」捉姦6招 刪聊天紀錄一樣搵到出軌證據【對唔住我係臥底】外賣仔被女客人要求順便幫手捉姦 網民神建議
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】