內地36歲已婚美女教師同網紅學生偷情　丈夫怒公布開房影片提離婚

浙江金華職業技術大學一名36歲的劉姓女教師，被老公發現與校內學生出軌開房而離婚。



事後，劉女對老公提告，氣得對方發出酒店照片舉報，引起網友關注，而校方也發出公告表示，目前已成立小組展開調查。

浙江金華職業技術大學發出聲明（微博圖片）

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劉女的丈夫表示，他和妻子育有一子，因為妻子長期冷暴力，因此他開始調查。

意外發現妻子聲稱在加班，卻跟一名年輕男子外遇開房，除了提出離婚之外，也將影片發布在網絡並向校方舉報。

對此，劉女不甘影片曝光，對丈夫提告。

影片中，男學生在升降機內從後環抱劉女，並在對方脖子上親吻。

同時，劉女丈夫也曝光一張兩人在屋內的照片。

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勸退第三者只是第一步 有受訪小三感謝王真兮幫助（點圖了解更多）：

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劉女丈夫認為，妻子出軌還對他提告，又將與妻子對話的紀錄發布，再次引起網友關注。

此外，也有網友發現，劉女外遇的對象，是一名學生網紅。

針對此事，浙江金華職業技術大學發出聲明表示，校方高度重視網絡上的傳聞，已第一時間成立工作小組，迅速對此事展開調查，此事件源起劉姓女教師夫妻離婚的糾紛，目前劉女已報警，「學校一貫重視師德師風建設，對師德失範行為堅決零容忍」。

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