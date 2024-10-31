中國大媽日本新宿瘋搶Chiikawa場面混亂驚動警方　店家緊急關店

日本漫畫家ナガノ（Nagano）創作的角色「吉伊卡哇（ちいかわ／Chiikawa）」，自 2020 年起ナガノ透過 X（Twitter）連載，人氣火爆，公仔和周邊也創造出可觀的收益。近日Ｘ平台上瘋傳一段影片，紀錄10月30日Chiikawa新宿快閃店開店時湧進一堆中國大媽，他們不只插隊還搶別人購物籃裡的物品，場面十分混亂。



事件驚動日本警方。（網絡圖片）

事件驚動日本警方。（網絡圖片）

影片裏可以聽到日本店員勸阻的聲音，和中文的「不要搶、不要搶」，據了解，當天是該店面自由排隊開放的第一天（此前進店需要抽券），許多大媽不只親自排隊還請花六千元日幣請了代購，進店後也因為爭搶公仔爆發衝突，驚動店員和日本警方，最後該店只能緊急閉店。

Chiikawa新宿店也在官方X發文指出，今天感謝眾多顧客光臨Marui店，不過今日營業已經結束，非常抱歉，發文時間為10月30日上午11時15分 ，許多網民則在下面留言稱希望店家能有妥善規劃，避免再發生類似事件。亦有日本網民批評，許多入店消費的是海外代購把商品都搶光了。

10月30日Chiikawa新宿快閃店開放自由排隊，引發混亂。（網絡圖片）

另外在小紅書上也有內地網民轉發日本Chiikawa粉絲的發文稱，有一名男子拿著四大袋Chiikawa的周邊離開店面，批評這類的黃牛行徑讓真正的粉絲買不到東西。據了解，Chiikawa不只在日本和香港，在內地都有高人氣，許多網民願意加價請海外代購購買周邊。

有內地網民轉發日本Chiikawa粉絲的發文。（小紅書）

【相關圖輯】點圖放大看看「Chiikawa的故事」👇👇👇