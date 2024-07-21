日本東京新宿餐廳禁中國人韓國人光顧捱轟　老闆：我才是受害者

日本東京新宿大久保一間餐廳，7月5日公然宣布「禁止中國人與韓國人消費」，引發公憤。



大批網友在該店家的社群媒體留言痛批「這是種族歧視」、「同為日本人，我感到很丟臉」。

有該餐廳的常客透露，老闆對於外界的批評不以為意，還聲稱「我才是受害者」。

東京新宿大久保一間餐廳，5日公然宣布「禁止中國人與韓國人消費」，引發公憤。（X@okubo_BAR）

爆爭議後再於玻璃上寫文「吐心聲」 點圖放大看更多相關照片：

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《FLASH》報道，位於東京百人町的意大利餐酒館「大久保酒吧」，5日的發文在網上引發爭議。

該店家在X（前推特）寫下「好爽快」，並分享店內窗戶的照片。窗戶上用白色墨水寫著：

現在大家都在提倡多樣性與寬容，但為了避免工作時感到不愉快，拒絕中國人、韓國人消費。

截至香港時間20日下午4點，該貼文瀏覽數已經破2300萬次。

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儘管有網友贊同餐廳老闆的做法，認為「店家也有選擇客人的權利」、「老闆應該有什麼苦衷」，但大批網友對此相當氣憤，怒轟：

「看到這種店就不想進去」

「同為日本人，我感到很丟臉」

「看來老闆不敢用韓文或中文寫這種公告」



有網友也用英文留言「這是種族歧視」。

報道指出，該店家位於JR大久保站附近，附近有許多外籍人士居住。餐廳對面就貌似是一間道教寺院，走幾步路還能看到寫着韓文的招牌，附近有多間亞洲超市。不僅如此，從該處徒步就能抵達日本的「韓流發源地」新大久保。

餐廳老闆選擇在大批外國人居住的地方開店，卻寫出如此「排外主義」的公告，讓許多網友感到疑惑。

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對此，餐廳的常客透露，老闆其實是一位相當親切的人。當其他客人近日問起「聽說你在網路上被攻擊？」時，老闆也大方承認，並揚言不會刪文，因為他才是受害人。店裏也有客人與老闆抱持相同想法，直呼「提倡多樣化很噁心」。

有網友20日發文指出，大久保酒吧窗戶上多了一段文字，疑似是老闆在紓發心聲。窗戶上寫着，由於中國與韓國人的暴力行為、妨礙營業的舉動頻繁，他才會禁止這兩國的客人入內消費，沒想到卻在網上被罵翻。這件事他感受到「網民確實只會攻擊被害人」，讓該網友忍不住傻眼表示「你應該先反省才對」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】