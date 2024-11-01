廣州64歲阿婆耳鳴就醫取出活蟑螂　曱甴耳道爬動驚悚影片曝光

據《廣州日報》報道，10月28日，廣州一名64歲的阿婆因耳鳴就醫，結果醫生居然從其耳道中取出了一隻活蟑螂。



10月24日，廣州一位64歲的阿婆感覺耳中有機器轟鳴聲，忍受了一個周末後才去就診。10月28日，醫生發現是一隻蟑螂黏在了阿婆的鼓膜上，因蟲子體積小，於是使用吸引管接負壓從其耳道中取出了一隻活體蟑螂。影片可見，該蟑螂仍在爬動。

影片可見，該蟑螂仍在爬動。（影片截圖）

影片可見，該蟑螂仍在爬動。（影片截圖）

醫生提醒，外耳道異物是耳科急診多發急症，出現外耳道異物切忌盲目掏挖，要及時到耳鼻喉科就診。

網民評論：

「這以後不得對蟑螂有嚴重的陰影啊。」

「這不是耳鳴，這是真的有動物對着耳朵鳴。」

「看得渾身雞皮疙瘩。」

「那玩意進去那麼大動靜居然能熬一個周末。」

「好奇，小強吃的啥，過了那麼久還是活的。」

