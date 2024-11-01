廣州64歲阿婆耳鳴就醫取出活蟑螂 曱甴耳道爬動驚悚影片曝光
撰文：盛昀
出版：更新：
據《廣州日報》報道，10月28日，廣州一名64歲的阿婆因耳鳴就醫，結果醫生居然從其耳道中取出了一隻活蟑螂。
10月24日，廣州一位64歲的阿婆感覺耳中有機器轟鳴聲，忍受了一個周末後才去就診。10月28日，醫生發現是一隻蟑螂黏在了阿婆的鼓膜上，因蟲子體積小，於是使用吸引管接負壓從其耳道中取出了一隻活體蟑螂。影片可見，該蟑螂仍在爬動。
醫生提醒，外耳道異物是耳科急診多發急症，出現外耳道異物切忌盲目掏挖，要及時到耳鼻喉科就診。
網民評論：
「這以後不得對蟑螂有嚴重的陰影啊。」
「這不是耳鳴，這是真的有動物對着耳朵鳴。」
「看得渾身雞皮疙瘩。」
「那玩意進去那麼大動靜居然能熬一個周末。」
「好奇，小強吃的啥，過了那麼久還是活的。」
42歲滬網紅赴瑞士安樂死 ｢不死癌症｣紅斑狼瘡能治癒嗎？內地「網黃醫生」氾濫 穿性感迷你裙吸粉百萬 偽性教育真帶貨因救人上課遲到被罰 南方醫大教師現已停診 醫院：或有個人安排廣州大學女教師搶救病童反被罰 喚醒輿論新冠3年亂象記憶傳廣東教師因治病救人遲到受處分 網民批教條主義：誰還敢救人？