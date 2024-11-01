南航App家庭成員竟有陌生人　官方：有人鑽漏洞　即日起需驗證

近日，內地一名博主指出，有南方航空用戶在其App的家庭專區中發現陌生人信息，引發了對私隱洩露的擔憂。許多網友在社交平台留言並分享截圖，表示自己的賬戶也出現類似情況。對此，南航回應指，是有人鑽漏洞，自周五（1日）起添加親友需驗證。



網友稱南航App家庭成員信息出現陌生人。（極目新聞）

針對事件，有內媒周五進行實測，發現南方航空App的「家庭專區」允許用戶隨意添加陌生人作為家庭成員。記者在App首頁點擊「家庭專區」並進入「我的家庭」，發現添加家庭成員的選項包括手動添加和從常用乘機人選擇兩種方式。記者隨意填寫了一個中文姓名及身份證號，成功添加了一名「家庭成員」。

不過添加後，該身份顯示為「未驗證」，用戶需上傳身份證正反面及戶口本的照片進行驗證。南方航空表示，將對提交的資料進行審核，以確保家庭關係的真實性。若成功創建家庭，將可享受相應的購票優惠。

家庭專區相關權益。（南航App截圖）

在南航10月31日的公告中，該公司指出，近期發現部分用戶未經他人同意擅自將其添加為家庭成員。為了保護會員權益，從2024年11月1日起，所有家庭成員必須完成身份證件的驗證，未驗證的成員將不再享有家庭專區的任何權益。

南航最新公告。（南航App截圖）

南航一名客服人員表示，該功能於今年上半年上線，部分用戶利用漏洞進行不當操作。自11月1日起，綁定家庭成員後必須上傳身份信息認證才能享受優惠。若用戶被添加至陌生人的家庭賬戶中，可以選擇退出，但該操作有次數限制。

另外，內媒也向南方航空發送了採訪郵件詢問是否存在用戶私隱洩露的風險，截至發稿尚未收到回覆。