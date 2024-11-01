救護車司機串聯產科醫生販嬰　官方：4人被採取刑事強制措施

內地知名打拐志願者上官正義發文舉報河南省寧陵縣人民醫院有救護車司機與產科前主任勾結，長期進行販嬰行為，引發廣泛關注。寧陵縣高度重視，立即成立聯合調查組，開展調查工作。周五（1日），聯合調查組通報指，公安機關已對4名涉案人員採取刑事強制措施。



通報指，寧陵縣在接到網民反映寧陵縣人民醫院相關人員涉嫌販嬰問題的舉報後高度重視，立即成立聯合調查組，開展調查工作。目前，公安機關已對4名涉案人員採取刑事強制措施，同時，紀檢監察機關也對相關責任人員立案查處。下一步，將加快案件查辦進度，依法依紀作出處理。

據上官正義稱，自2011年開始，該院救護車司機王某濤就與該院產科一名前主任勾結，長期為當地多名村民提供女嬰。而被買去的孩子都在當地醫院拿到出生證明，從而洗白身份。

其中一名買家承認，自己花錢從王某濤處購買女嬰，後來還給其弄上了出生證，上了戶口，自己成為了母親。上官正義稱，其從縣衛健委處了解到，該買家從2011年開始至今，沒有生育女孩的分娩記錄，也沒有為其簽發出生證明記錄；其是使用寧陵縣中醫院的出生證明給買來女嬰落戶。「他們說這些女嬰是從醫院里面出來的。目前我掌握的線索差不多有5名，但是到底有多少，還需要當地查」，上官正義稱。

有內媒記者周五就此事致電寧陵縣衛健委查詢，接聽人員稱此事正在調查中，刑警已經介入，並稱聽說王某濤等人已經被刑拘，有專門的人在負責這件事。另外，寧陵縣人民醫院急診科一名工作人員稱，他上周還見到王某濤在上班，但對方這兩三天沒有來。