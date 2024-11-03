上海男香港找換店拿500人仔兌港幣　不滿1比1匯率　遭女店員罵窮

11月2日一段影片在抖音等內地網絡瘋傳，標題更聳動的打上「2024年了，香港人嫌棄大陸人窮？」，據了解，該名上海客人想要拿500人民幣換港幣打車，卻被告知500人民幣只能用一比一的匯率換港幣，他因此拒絕卻疑似遭到女店員罵窮，兩人因此引發爭執。



影片上傳後引發熱議，但許多內地網民反而撐女店員，認為已經告知過匯率，不滿意可以不答應交易，不需要拍片公審。



影片中有一名男子拿手機拍攝一間找換店女店員，問她「妳說什麼？」，女店員直接回他，「我說你窮」，男子則回應到，「你不告訴我，拿500（人民幣）換港幣500元，我為什麼要換啊？」，女店員指著找換店的告示稱，「這裡有寫的嘛！」

該女店員接著又再次強調，「你就是窮！」，男子則憤怒回應稱「好，我窮就不能換錢了對嗎」，該女店員則回應，「窮就不要嫌棄1對1的匯率，哪裡都是1對1的，1000以下」，該男子最後說到，「好，所以你就是因為窮欺負我」，女子則稱，「對啊！」，該影片最後更公布了該找換店的地址，稱要內地網民避雷。

不過對於男子的行徑，內地網民反應兩極。有網民批評，該男子拍攝影片是斷章取義，「人家已經聲明1000元以下兌換匯率是1：1。還好意思去拍視訊博眼球、博同情？窮就窮沒什麼好說的！」，亦有網民稱，「直接支付寶付款不就是銀行匯率了，人家這種小店就是賺你這種錢的」，另外也有網民分享經驗稱在香港換過500人民幣，拿到了500多港幣，「主要也是為了打車。」

據香港法例第34章《貨幣兌換商條例》，凡經營貨幣找換的持牌找換商除了須領有金錢服務經營者牌照外，亦須按照有關法例規定向顧客提供交易單據、設置匯率告示牌等，如持牌找換商違反上述法例，可被罰款港幣5,000及監禁6個月。不過根據影片提供資訊，未發現該找換店有任何犯法的疑慮。