國內機票百元時代來了！價格大插水　部分地區比搭動車便宜

包括央視等多個內媒報道，近日全國民航開始執行2024年冬春航班計劃，國內大部分地區機票價格出現了明顯下降，部分地區機票價格比動車票還要便宜，部分內媒更用「機票進入百元時代」來形容新現象。



從青島飛到哈爾濱等地，僅需百多元。（《半島都市報》）

青島媒體《半島都市報》10月29日報道，當日在某旅遊服務平台上查詢低價機票價格，從青島飛到哈爾濱98元（人民幣，下同），到上海115元，到武漢197元。

報道指，青島至很多熱門城市航線票價甚至已低於高鐵票價，降至百元區間，機票百元時代已經到來。以青島至上海航線為例，未來一個月內，最低票價僅需160元，折扣低至1折，而兩地往返的單程高鐵二等座票價則在270至600元之間。

國內大部分地區機票價格出現了明顯下降。（《半島都市報》）

《海報新聞》10月28日也報道，在某售票平台搜索發現，由北京飛往呼和浩特、哈爾濱、寧波等地的低價機票價格不足300元，較「十一」旺季下降50%—60%；由濟南飛往長春、大連、石家莊、長沙等熱門旅遊城市的低價機票價格均在200元以下，同目的地的機票與高鐵票價相差無幾。

另外，一些航空公司公佈了冬春航季新開航線計劃，如海航新開深圳—馬德里、春秋航空上海—釜山等，新航線促銷和航班時刻調整，部分國際機票也是低至百元。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示：「因為油價下降，整體出行成本較去年下降了不少。」