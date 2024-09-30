十一國慶｜景區門票售罄博物館預約爆滿　機票住宿現量漲價跌態勢

一連七天的國慶黃金周將於明天（10月1日）開始，不少假期相關旅遊產品的預訂全面進入衝刺階段，全國多個熱門博物館的預約已滿，九寨溝景區的門票預訂量單日超過4萬張。



《澎湃新聞》報道，九寨溝風景名勝區管理局官網的數據顯示，截至9月30日1時20分，九寨溝10月2日、3日和4日的遊客預訂人數都已超過40000人次，其中10月4日預訂已達41000人次。此外，10月1日和10月5日的遊客預訂人數已超過20000人次。

2024年8月4日，遊客在九寨溝景區遊覽。（新華社）

九寨溝風景名勝區管理局官網。（澎湃新聞）

全國多個熱門博物館，包括故宮博物院、南京博物院、湖南博物院等，由10月1日至6日都已約滿，三星堆博物館由10月1日至6日的白天票也已約滿。

美團、大眾點評數據顯示，截至9月28日，「國慶節出遊」搜索量同比上漲27倍，國慶熱門目的地前5位分別是北京、西安、成都、南京、重慶。

三星堆博物館集中展出新出土文物保護修復成果。（新華社）

此外，「寶藏小眾城市」亦成為年輕人避開人潮的另一選擇。美團機票數據顯示，呼倫貝爾、贛州、蕪湖、拉薩、日照等，為國慶期間機票預訂前五位的寶藏城市。同時，「返鄉遊」成為趨勢，低線城市、縣域旅遊熱度持續上升，熱門酒店住宿目的地包括常德、齊齊哈爾、運城、景德鎮、衢州等。

電視劇和遊戲的熱度不減，同樣帶旺背後的取景地。在馬蜂窩平台上，新疆相關訂單量從去年十一假期的第九一躍成為今年榜首，打卡電視劇《我的阿勒泰》同款的北疆大環線定制遊產品，也是今年十一假期熱度最高的產品之一。

（我的阿勒泰劇照）

（我的阿勒泰劇照）

遊戲《黑神話：悟空》帶火的山西古建築巡禮，同樣是年輕旅行者重點關注的目標，山西攻略、山西小眾目的地、山西美食成為近日馬蜂窩攻略群的熱議話題。

小豬民宿的報告顯示，今年國慶期間，山西省的搜索熱度同比增長237%。除隰縣小西天、朔州崇福寺、忻州佛光寺等佛家聖地關注度不斷上漲外，太原、大同、晉中平遙、朔州等地國慶期間民宿預訂量與去年同期相比增長超過兩成。

對於遊客而言，機票住宿價格當然是愈低愈好，今年國慶假期旅遊產品出現了「量漲價跌」的態勢。

國內機票票價同比下降約兩成。圖為9月19日，中國南方航空公司CZ3539航班從廣州白雲國際機場起飛。（新華社）

航班管家App顯示，截至9月24日，2024年國慶假期國內機票（經濟艙）票價較2023年同期下降23%，較2019年同期下降8%，較今年中秋假期上漲35%。

國際機票方面，國慶假期國際/港澳台機票（經濟艙）均價較2023年下降30.43%，較2019年下降12.86%，較今年中秋上漲16.24%。

攜程平台的報告顯示，國內酒店均價同比有明顯回落，全球酒店均價呈現下降趨勢。小豬民宿的報告顯示，今年國慶假期，國內民宿均價較去年同期有明顯回落，其中廣西柳州、陜西榆林、貴州安順、浙江衢州、遼寧錦州兼具「煙火氣」和性價比，成為最值得「撿漏」的前五個目的地。

有民宿平台的內部人士透露，就國內民宿而言，今年假期品牌連鎖的民宿日均房價下降近兩成，但整體訂單量高於去年。