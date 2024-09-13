111名在緬北實施電詐犯罪的嫌疑人被移交中國

為持續維持對緬北涉我電信網路詐騙犯罪的高壓嚴打態勢，近日，中國公安部部署雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲一批電信網路詐騙犯罪嫌疑人，其中，中國犯罪嫌疑人111名(含網上在逃人員29名)。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已移交中方，這是專案行動取得的另一個重大戰果。



今年首批！497名在緬甸實施跨境電騙的犯罪嫌疑人被移交中方

今年首批497名在緬甸實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被移交中方，為持續深入打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪。（央視新聞）

2023年以來，透過有效警務執法合作和一系列打擊行動，緬甸執法部門將5萬餘名中籍涉詐犯罪嫌疑人移交中方，緬北涉我電信網路詐騙犯罪情勢持續向好。近日，在公安部的指揮部署下，雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門進一步強化邊境警務執法合作，在緬北撣邦第四特區開展涉詐窩點集中清剿行動，成功抓獲283名實施跨境電信網路詐欺犯罪的嫌疑人，查扣一大批手機、電腦等犯罪工具。

經查，上述犯罪嫌疑人藏匿於緬北撣邦第四特區，透過虛假投資理財、刷單返利、婚戀交友等多種形式實施電信網路詐騙，受害者涉及浙江、河南、雲南等多個省份。目前，111名中籍涉詐犯罪嫌疑人及涉案證據物品已透過雲南省勐海縣打洛口岸、孟連縣孟連口岸順利移交中方，並由河北、浙江、福建、山東、河南、雲南等地公安機關分別押回，全力進行案件偵辦工作。

公共安全部相關負責人表示，針對緬北仍有電信網路詐騙犯罪者心存僥倖、負隅頑抗等情況，公安機關將持續強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，堅決將緬北涉我電信網路詐騙犯罪「毒瘤」清除乾淨，實際維護人民財產安全和合法權益。

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