波鞋底藏4.82克大麻有｢強烈刺鼻味｣ 神色緊張男子羅湖口岸斷正
撰文：盛昀
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據「海關發佈」消息，近日，一名男子入境內地時，將4.82克大麻放在鞋底企圖闖關，因神色緊張被羅湖海關查獲。
「海關發佈」消息指，當日19時左右，羅湖海關關員在對進境旅客開展監管時，發現一名旅客神色緊張、舉止異常，隨即對其進行攔截檢查。
經查，在當事人鞋墊下發現用透明塑料袋包裹的植物製品一包，有強烈刺鼻氣味，經試劑檢測，上述物品呈大麻陽性反應。
內地海關提醒：大麻被列入《麻醉藥品品種目錄（2013年版）》中，屬於國家管制的麻醉藥品。根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，國家對麻醉藥品藥用原植物以及麻醉藥品和精神藥品實施管制。根據《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。
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