深圳海關查獲男子走私毒品手機藏鹹片　牽出團夥下藥迷姦多名女子

《新華社》報道，深圳海關緝私局22日宣布，2024年上半年，在深圳、杭州兩地摧毀一個走私毒品並利用毒品實施迷姦的犯罪團伙，共抓獲疑犯4名。目前，該案已移交深圳市人民檢察院審查起訴。



現場查獲的精神藥品。（深圳海關緝私局/新華社）

據報道，2024年2月2日凌晨，深圳海關在對越南胡志明市至中國深圳的航班旅客進行入境檢查時，通過機器設備掃描發現中國籍旅客李某隨身行李有多處異常，海關關員隨即對該行李進行開箱檢查，發現有疑似針管狀包裝的藥品。

深圳海關查獲男子走私毒品。（南方都市報）

李某在現場表現得十分緊張，舉止異常。經鑑定，李某攜帶的是中國國家管制的第一、二類精神藥物。 警方進一步調查發現，李某的手機中存有色情影片和聊天記錄，顯示出他與多名男性犯罪嫌疑人合謀，利用多種精神藥物對多名女性進行猥褻、迷姦、輪姦，屬於團伙作案。

因李某常住杭州，深圳緝私警察與杭州市公安合作，一舉在杭州抓獲另外3名犯罪嫌疑人。據悉，該案共抓獲4名犯罪嫌疑人，查獲了20支液態毒品和78粒固態毒品。目前，案件已移交深圳市人民檢察院進行審查起訴。