不推課程、不花俏　理髮師「曉華」意外爆紅　網民：全靠同行襯托

日前，一位網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師在網路上爆火。影片中，女髮型師穿著樸素，會仔細聆聽顧客的要求，並且完全按照顧客的要求去剪，不會亂發揮或是推銷課程。網民盛讚，「她聽得懂『別剪太短了』」這種抽象的說法，價格從未變過，「男士30元，女士45元」。曉華更被網民稱讚是「人民的理髮師。」



內媒盛讚，現在的內地理髮師常常推銷課程或整一些花里胡哨的手法。但是「曉華」樸素又專業的手法，吸引許多網民的注意，目前每次直播都能吸引10萬人以上觀看。



日前，一位網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師在網路上爆火。（網絡圖片）

自學剪髮手藝

11月1日，內媒採訪到這名理髮師李曉華，面對網民的誇讚，她覺得很開心：「其實不是我技術有多好，都是小夥子們(顧客)本身長得帥，如果出現失誤，還希望大家多多包容」， 至於網民說要希望她「全國巡剪」，曉華笑著回應「等技術提升了再考慮。」

李曉華今年33歲，據她介紹，她丈夫是一名理髮師，並開了一家理髮店，嫁給丈夫後，由於理髮店的生意經常忙不過來，為了幫忙，她慢慢地開始自學了剪髮手藝。「我自己學的，我老公也沒有時間教我，每天給好多人剪，剪多了我就會了。」

李曉華告訴記者，今年春節後，理髮店生意不是太好，為了擴大影響力，今年2月22日，她在社交媒體上發布第一條為顧客理髮的視頻，此後的八個多月的時間裡，她又連續發佈了398個視頻，直到今年10月份，視頻開始被廣大網友關注。

「我剛開始做直播的時候沒人看，我跟別人說了，別人還笑我，你這個剪頭髮是不是10塊錢。」

在近期爆火後，李曉華的理髮店每天都門庭若市，周旋作為鄰居，也來到店門口為夫妻倆幫忙，「因為有很多從外地過來的朋友，還有附近的一些年輕帥哥、美女都會趕過來。人一多了就需要排個號子。」周旋目前負責維持店門前的接待與秩序管理，也會負責發號等事宜。

「我在這邊剪幾年頭髮了，價格一直沒變過，男士30元，女士45元，他們火了以後也沒漲過價。」周旋還透露，近期慕名而來的網友有來自昆明的、鄭州的也有浙江的，而在李曉華的評論區，更有新疆的網友透露已經在來的路上。

不因為熱度漲價

「大家都關注到我們，這一切都是正常的，但是我感覺自己承受不住了，也不知道為什麼。其實好像沒有什麼，但是就感覺好像承受不住那種。我老婆的身體有點承受不住了，我也和她一樣，就感覺可能是沒睡好。」李曉華的老公楊春松說道。

一條來自鄰居奶奶在直播間的暖心評論竟讓夫妻二人「破防」，李曉華一邊擦眼淚一邊說道，「她讓我不要那麼辛苦，多注意休息。」

鄰居奶奶在直播間的暖心評論竟讓夫妻二人「破防」，李曉華一邊擦眼淚一邊說道，「她讓我不要那麼辛苦，多注意休息。」（網絡圖片）

對於「全國巡剪」，楊春松認為夫妻倆的手藝還沒有到達這個高度，「可能是火了，大家才這麼說。我們還沒有達到『全國巡剪』那種境界，我們心裡還是一個普通的理髮師，還是要把自己的本職工作剪髮做好。」

直播線上觀看超10萬人

髮型師李曉華在給顧客理髮時還開啟了直播，直播間觀看人數高時超過10萬人，有網友發現，不只普通網友在看剪髮直播，還有全國各地的髮型師在組團觀看直播「偷師」。

甚至有同一個理髮店組團來學習的，評論區還有很多tony老師在「交作業」，他們發出自己的髮型作品，求曉華老師批改。不過，曉華本人則謙虛地說，自己還有很多需要學習的地方。