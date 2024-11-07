山西華北豹被指襲擊放羊村民後落入獵套引輿論質疑　官方介入調查

近日，山西省陽泉市盂縣西潘鄉牛郎灣村發現一隻受傷的華北豹，其為國家一級重點保護野生動物，引起了廣泛關注。專業救援隊伍最後成功將其送往太原動物園治療。然而，村民對事件是「華北豹襲擊放羊村民後落入獵套」的描述引發了質疑，對此，官方回應道，正調查村民受傷原因和獵套來源。



當地村民在放羊時遭遇到這隻珍稀動物，隨即報告給相關部門。山西省林草局、陽泉市規劃和自然資源局及盂縣林業局等多個單位迅速聯合展開救助行動，專業救援隊伍使用航拍無人機和熱成像設備鎖定了華北豹的位置，並成功將其麻醉後送往太原動物園進行進一步治療。

然而，村民對事件的描述引發了質疑。11月1日，牛郎灣村民稱，事發當天，兩名村民放羊時突遭該華北豹襲擊，其中一名村民面部和左臂被抓傷和咬傷，另一村民用鐵棍驅趕華北豹。而華北豹逃離途中，被山上的獵套所困，距離襲人處僅有幾十米。

華北豹被指襲擊放羊村民後落入獵套，但說法引起質疑。（極目新聞）

這引起了公益環保組織的關注，他們質疑為何村民放羊時會攜帶鐵棍，以及事發地附近的獵套是否與此事件有關。針對村民的說法，山西省林草單位的工作人員表示，村民的描述存在多處不合邏輯、違背常理的地方，對此相關單位未採信、不認可。相關部門正在調查核實村民的受傷原因、豹子為何會被獵套套住，以及獵套的來源、是否存在非法盜獵等問題，但尚未得出最終結論。

另一方面，山西省內華北豹的數量和分布情況也備受關注。據國家林草局貓科動物研究中心的數據顯示，山西省擁有超過680隻華北豹，數量位居全國第一。這一數據顯示出華北豹的種群持續增長，表明山西良好的生態環境。

山西忻州五台縣耿鎮鎮黃花梁一帶華北豹夜間活動的珍貴影像。（山西晚報）

拍攝於晉中市壽陽縣的華北豹。（晉中市規劃和自然資源局）

此外，近日在寧夏固原市的疊疊溝林場，工作人員在使用無人機搜尋野豬時，也發現了華北豹的活動蹤跡。目前，寧夏六盤山區域共檢測到19隻華北豹，疊疊溝林區有華北豹3至4隻。這些發現不僅突顯了華北豹在生態系統中的重要性，也為山西省的生物多樣性保護工作注入了信心。