山東女睡覺漏接電話竟遭辱罵「狗東西」　2市監所人員被停職

據央視報道，周三（6日），山東濟南市市中區市場監督管理局通報，兩名市場監管所工作人員因漏接電話而辱罵消費者，被予以停職。據被辱罵女事主稱，工作人員因她漏接電話，竟在留言中直接罵她「狗東西」。



事件起因於消費者張女士（化姓）向市場監管部門投訴二手iPad的問題。由於她上夜班，白天習慣將手機設置為靜音，故未能及時接聽市場監管所的來電，「睡醒後看到4個未接電話，全是這個號」。然而當她查看語音留言時，驚訝地發現工作人員在留言中稱：「給她解決她不接電話，狗東西！」

張女士聽完後氣憤難平，決定錄音為證。據證據顯示，除了她所述的辱罵，留言中還有其他工作人員的響應聲音。張女士強調，自己只是正常行使消費者的維權權利，反映的iPad問題也解決了，詎料卻遭到如此不當對待。

張女士購買的二手iPad。（極目新聞）

語音留言箱有兩條錄音。（極目新聞）

事發後，市場監管所主動聯繫張女士，表示希望當面道歉，但她對其態度表示不滿，認為對方的道歉不夠誠懇。而濟南市市場監督管理局工作人員曾向內媒答覆稱，「（事件）屬實的話這肯定要道歉，具體是哪位工作人員罵的還不清楚」。

當局通報指出，兩名工作人員均來自山東省濟南市市中區魏家莊市場監管所。經調查，相關部門已對兩名工作人員予以停職，並將所長調離崗位，要求其向消費者賠禮道歉。