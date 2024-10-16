有片｜三亞女沙灘穿和服被罵｢八嘎｣ 反嗆穿什麼與愛不愛國無關
撰文：許祺安
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近日，一名女子在三亞海灘穿和服拍照，結果因衣著與沙灘上其他遊客發生爭執，女子反問：「我穿什麼跟我愛不愛國有什麼關係？」男子則稱：「你對我們來說（穿和服）就是錯了。」
影片顯示，沙灘上有一名身穿和服的女子在拍照，疑似影片拍攝者舉著喇叭大喊：「那個攝影那個，是不是日本的還是中國人？中國人在這裏穿和服啊？八嘎呀路。」
另有一段影片顯示，該名穿和服的女子與一名穿泳褲的男人發生爭執，旁邊有當地公安在進行調解，女子稱：「你說我不愛國，我在為國家做貢獻你在幹什麼，我去支教（義教）的時候你在幹什麼，我穿什麼跟我愛不愛國有什麼關係。」，男子則表示：「你對我們來說（穿和服）就是錯了。」
評論區大部份網民對女子表示支持，「如果和服不能穿，日料能不能吃？日語能不能學？日影日劇能不能看？喜愛和服，喜愛日本文化沒有任何問題，堅決反對低級紅」「啥人啊，穿衣服都要管」「不是，這就一般海灘啊，又不是那種特殊日期敏感場所…」「法無禁止即可為吧」。
但也有人並不支持，並表示「什麼衣服沒有，非得穿和服」「就不允許，你做啥貢獻？漢奸嗎？ 」「現在都這樣了還穿和服也是頭鐵」。
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