女子試新工第一天即遭暗示要「陪睡」　負責人：正常沒那麽高工資

近日，陝西西安一名網友在社交媒體上分享了她在應聘過程中遭遇的驚人經歷，引發了公眾的關注與討論。根據描述，她應聘時被告知不僅需要協助經理的工作，還可能涉及「陪睡」。目前，警方已接到相關報案，並將該公司負責人帶回調查。



這名網友於11月5日面試西安優凱淘公司，負責人表示工作內容包括協助經理和偶爾的商務應酬。然而，當她於11月6日去公司試崗時，卻被告知應酬可能會有身體接觸，並被直接要求「陪睡」。

該網友透露，應聘時，公司負責人陳某說這個工作沒什麽技術含量，幫經理處理完工作事務外，可能會有商務應酬，但沒有說需要「陪睡」的事，她也表示可以接受。可第二天去公司試崗，負責人楊某卻和她說，「出去喝酒難免會發生接觸，希望你能接受」。

事主問他什麽叫身體接觸，對方則說「就是拉一下抱一下摸一下」。當她進一步問是否還得「陪睡」，楊某便含糊其辭。當晚，負責人陳某又給她發消息，在一陣噓寒問暖後直接問她，「接受不了啊？」事主則回覆，「不是接受不了，我只是想知道，這個工作不用陪睡吧？只需要跟您應酬，維護好客戶關係就是我的工作內容」。

之後，陳某回覆道，「也沒有太多的應酬，咱這工作本來就沒啥工作量，挺清閒的。正常的助理沒有那麽高的工資，工資高肯定是跟正常的不太一樣」。對此，事主追問，「不太一樣是指陪睡嗎？您明說就行」。陳某再回覆，「你不是想到了嗎？我還說啥呀」，甚至稱，「我覺得你性格挺好的，處個對象也行」。

陳某與事主對話紀錄。（揭陽新聞網）

隨後，內媒記者對該公司進行了實地探訪。資料顯示，涉事「西安優凱淘企業管理有限公司」成立於2024年，註冊地點為太白南路新一代國際公寓。

然而現場發現，該公司並未在所稱地址內營運，營運的反而是一家代帳公司。工作人員表示，偶爾會有女孩前來應聘，且她們都會讓前往優凱淘公司實際辦公地址（同棟樓另一樓層），但他對該公司的具體情況並不清楚，只知地址確實是掛靠在他們這，但和他們沒關係，又指老闆不方便接受採訪。

工作人員表示，偶爾會有女孩前來應聘。（揭陽新聞網）

優凱淘公司實際辦公地址在14樓，惟大門緊鎖。（揭陽新聞網）

物業管理人員也透露，該公司自8月以來以私人名義租用房屋，並表示屋內多數為年輕女性，工作內容不明，且經常只是在刷手機，而不像正常的公司都有電腦、有人辦公，情況相當神秘。

11月7日，警方就事件展開調查，並將該公司的負責人帶回進一步詢問。警方表示，已收到多起相關報案，並鼓勵網友提供更多證據以協助調查。