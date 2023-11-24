電商圈爆陪睡醜聞！女Sales為業績被騙上床　女老闆出馬竟也被騙

杭州電商圈傳出陪睡醜聞。



有美妝品女銷售員為了業績，陪直播主睡覺爭取曝光機會，想不到對方「射後不理」，連女老闆親自出馬談生意，也談到床上去。

女老闆也同被騙上床 怒而聯合受害者齊爆料（點圖放大瀏覽）：

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知情人士透露，該品牌在與網紅團隊合作時，競爭壓力比較大，因此使用了一些「非法」手段來說服對方，一名女銷售員不惜獻身陪睡，爭取商品曝光的機會，希望能衝出業績。

照理說發生關係後，網紅就該履行義務，沒想到卻讓女業務希望落空。

消息傳到女銷售員的女老闆耳裡，女老闆決定親自出馬和這名直播主談生意，但談著談著，想不到到最後兩人談到床上去。

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這名直播主依然不講「商業道德」，沒有曝光商品，讓女老闆氣炸了，決定聯合受害者出來爆料，維護自身權益。

目前這名直播主身份尚未被公開，不過大陸網友根據相關搜尋和諸多細節做出推論，這位網紅就是擁有近2000萬粉絲的「國岳夫婦」，而網紅「國岳夫婦」的影片內容已經暫停3天了。

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這對夫妻網紅，經常營造自己是「慈善富豪」的人設，到處拍捐款影片，不過他們的爭議也不少，先前就被指控「假捐款、真作秀」來賺流量。

現在「國岳夫婦」的老公又涉入陪睡醜聞，網友們紛紛留言「直播電商該到整治的時候了，病得不輕」、「下輩子要當網紅」。

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