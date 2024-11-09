易手後僅拍一次劇　重慶百年洋房無人問津以1180萬流拍　網民唏噓

近日，重慶市具有百年歷史的「馬家洋房」再次進入拍賣市場，引起網友的廣泛關注。這座經典的中西合璧建築，曾被國內商人以400多萬元（人民幣．下同）拍得，如今以1180萬元的起拍價再度亮相，但最終未能成功拍出。



「馬家洋房」建於1908年，坐落於綦河岸邊，佔地約1萬平方米。這座五層樓的洋房，內部設計包含四面連通的廊道和七個房間，並擁有一個後院和後花園，是重慶市的文物保護單位。

「馬家洋房」原始設計圖。（上游新聞）

2009年，重慶亨通食品有限責任公司收購了這棟建築，將其用於辦公和食品生產。然而，隨著該公司在2015年因涉嫌非法吸收公眾存款罪而被查封，馬家洋房也因此進入了法律程序。

「馬家洋房」由一棟主樓和幾座廠房組成。（上游新聞）

如今看起來有些破敗和荒蕪。（上游新聞）

江津區人民法院發現，馬家洋房是被執行人唯一的財產，於是對其進行拍賣處理。經過評估和公告，最終黑龍江籍商人辛先生以400多萬元競拍成功，承諾將維護這座文物。

然而近日，馬家洋房以1180萬元的起拍價再度被推出市場，但最終在11月6日以流拍告終。根據拍賣平台的資訊，報名參加競拍的人數僅有1人，且未有出價。

報名參加競拍的人數僅有1人，且未有出價。（上游新聞）

網傳畫面可見，如今的「馬家洋房」大門緊鎖，看起來有些破敗和荒蕪。重慶市江津區支坪鎮真武社區居民林斌表示：「印象中讀書時候這裏是供銷社的包裝廠，後來賣給亨通公司的老闆，亨通做垮了就賣給現在這個老闆了。」他透露，新主人拍得洋房後，房屋就基本空置，只用來拍過一部電視劇。

對此，許多網友紛紛表示惋惜，紛紛留言評論，「很遺憾，見證了歷史」、「這樣的百年建築，維護成本一定不低」、「曾經如此輝煌，如今卻要被拍賣，真令人唏噓」。