推窗即俯瞰故宮　北京豪宅以11.2億流拍　住客含《還珠格格》演員

據阿里資產拍賣平台周日（9日）消息，由盛京銀行股份有限公司朝陽分行持有的北京王府世紀發展有限公司債權拍賣，4690人圍觀下最終無人出價而流拍。據顯示，上述公司主要資產為王府世紀大廈，其地理位置極佳，起拍價為11.2億元（人民幣．下同）。該大廈還因曾拍攝電視劇《還珠格格》的王艷一家而知名，此前曝光的照片顯示，從王豔的臥室向外看去，能夠俯瞰知名景點故宮。



1993年成立的北京王府世紀發展有限公司為專營房地產開發和物業管理的中外合資企業，債權涉及的抵押物為位於東城區東安門大街的王府世紀大廈，其地理位置極佳，北有平安大道，南有長安街，西有故宮，東往金寶大道上二環。大廈市場估值約15.39億元，起拍價為11.2億元，對應債權本金7.5億元、債權利息3.7億元。

值得一提的是，北京王府世紀發展有限公司法人為王志才，而其妻正是《還珠格格》中晴格格的扮演者王艷，她居住在王府世紀大廈頂端一套估值約1億元的豪宅，其面積逾5300呎，還自帶一個地面鋪著大理石地板的空中花園，且可以看到不少建築的頂端，其中推開窗即可俯瞰故宮全景。

此前，王艷為自家的貓咪拍影片，結果意外曝光臥室外的故宮，因此引起不少網民熱議，並上了熱搜。據附近居民透露，王艷家距離故宮直線距離只有500米，一旁還有王府井。