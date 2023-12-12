上海城隍廟宣布破產起價10億流拍？　官方：宗教建築不存在破產

近日內地有自媒體發文稱「上海城隍廟也沒有撐住，宣布破產」、「網紅打卡地也未能倖免」，還稱「上海城隍廟宣布破產，起拍價10億流拍」。對此，上海闢謠平台發文回應，是自媒體以標題黨方式帶節奏，混淆概念以博眼球。



有內地自媒體稱，上海城隍廟破產。（上海網闢謠）

上海闢謠平台稱，上海城隍廟一般指城隍廟道觀這一宗教建築，不存在「破產」的說法。自媒體試圖炒作的是公眾普遍認知的周邊商圈——緊鄰城隍廟的豫園商城區域，即以荷花池、湖心亭、九曲橋，以及繁華的商業街區等構成的上海老城廂文化商圈，也是全國知名的上海城市文化地標。

所謂的「10億流拍」，經核查，應當是上海城隍廟附近待開發的一個商業地產項目。雖然該案名稱帶有「城隍廟」字眼，但運作主體和豫園商城以及控股股東上海豫園股份並無關聯，是自媒體以偏概全，用「標題黨」的方式帶節奏，吸引眼球獲取流量。

據悉，流拍項目暫名為「豫城時尚改造項目」，原權屬人為上海城隍廟廣場置業有限公司。對於這次流拍，業內分析師認為，因起拍價和債權較高導致。

上海城隍廟為與上海黃浦區，傳說為三國時吳主孫皓興建的神祉。目前除城隍廟寺廟建築外，周邊是上海豫園商城等商業街，是遊客必到之打卡點之一。