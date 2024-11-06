瀋陽地鐵驚現全裸女 疑精神病發 男子施援手披衣物推出車廂獲讚
撰文：鄭寧
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近日，內地一條男子將全裸女子推出地鐵的網絡影片，引發關注。
網傳影片顯示，事發地點在瀋陽地鐵1號線懷遠門站，地鐵車門一開，就有一名男子將一名全裸女性從車廂內推到月台地板上，男子幫該女性從正面蓋上衣物遮擋，後面跟着幾名地鐵工作人員。
11月5日，瀋陽公安局軌道交通管理分局工作人員證實卻有此事發生，表示具體情況正在處理中，女子疑有精神疾病。
該影片在網絡引發熱議，有網民嘆該女子「可憐」，亦讚男子伸出援手，希望社會對於精神疾病患者能多謝關懷同情。
網民評論▼
精神病人需要全社會人員關心。
為這男子按讚。那女的可能根本不知道自己在幹嘛。
女子精神有疾病，男子應伸出援手，送她到精神病院，得了這病很可憐，她也不是故意的不穿衣服
精神病人的穿着、行為失常……我們應該理性看待，盡力而為地幫助。善待別人，其實也是善待自己。
給衣服的，真的很有勇氣與尊重
哎這種挺慘的，不知道什麼時候發作
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