瀋陽地鐵驚現全裸女　疑精神病發　男子施援手披衣物推出車廂獲讚

近日，內地一條男子將全裸女子推出地鐵的網絡影片，引發關注。



網傳影片顯示，事發地點在瀋陽地鐵1號線懷遠門站，地鐵車門一開，就有一名男子將一名全裸女性從車廂內推到月台地板上，男子幫該女性從正面蓋上衣物遮擋，後面跟着幾名地鐵工作人員。

11月5日，瀋陽公安局軌道交通管理分局工作人員證實卻有此事發生，表示具體情況正在處理中，女子疑有精神疾病。

該影片在網絡引發熱議，有網民嘆該女子「可憐」，亦讚男子伸出援手，希望社會對於精神疾病患者能多謝關懷同情。

網民評論▼



精神病人需要​​全社會人員關心。



為這男子按讚。那女的可能根本不知道自己在幹嘛。



女子精神有疾病，男子應伸出援手，送她到精神病院，得了這病很可憐，她也不是故意的不穿衣服



精神病人的穿着、行為失常……我們應該理性看待，盡力而為地幫助。善待別人，其實也是善待自己。



給衣服的，真的很有勇氣與尊重



哎這種挺慘的，不知道什麼時候發作

