7旬漢鼻頭腫大「一按就流膿」！恍如「掛着2顆蛋」拖足20年才求醫

有病不能拖！中國湖北武漢一名7旬老翁日前赴醫院求診，其鼻翼兩側腫大如「掛了2顆蛋」輕按就流膿，最讓醫護傻眼的是，老翁鼻頭感染至今已長達20年，直到最近腫到快堵住鼻孔，致呼吸困難才肯就醫。



內地一位老翁，鼻頭感染腫大長達20年「一按就流膿」。（微博截圖 / @極目新聞）

據《極目新聞》報道，甘爺爺（化姓）今年71歲，鼻頭紅腫已20餘年。去年，他發現鼻頭形成皮贅，鼻部體積明顯大於常人。多年來，他也習以為常，未曾就醫。今年初，老人的鼻翼兩側突然快速增大，至10月時，已經腫脹至約鵝蛋大小，最寬處達6厘米，「鼻孔都要被堵住了」。

眼見鼻頭腫大已影響日常生活，甘爺爺才急忙前往武漢市第三醫院整形外科就診，該科副主任醫生林亮接診時發現，老人的鼻頭稍一按壓，就有不少膿性分泌物被擠出。考慮其鼻部長期有炎症反應，又出現突發性鼻部軟組織快速增生，林亮組織醫療團隊對其腫大鼻頭部位進行切片檢查，在確定沒有癌變後，為其設計出治療方案。

團隊醫生張潔表示，鼻子是重要的面部器官，治療需要更加謹慎，稍不注意，不僅會導致感染部位擴散，甘爺爺「巨大酒糟鼻」是因為反覆感染所致，但由於病程長，鼻背部軟組織存在廣泛、多發性膿性病灶，且鼻部皮膚軟組織異常增生，最終導致鼻部巨大，此類病例在臨床中很少見。

醫療團隊為老翁切除鼻部病灶，並重塑鼻部形態。（圖／翻攝極目新聞）

最終醫療團隊通過切除病灶、利用患者自身的皮膚組織重塑鼻部形態，由於手術複雜程度相對較高，需要耐心和細心地逐一將感染部位清理乾淨，徹底切除鼻部增生病灶，還需要最大限度避免損壞鼻樑軟骨，儘量保證術後鼻子的造型美觀。

主診醫生林亮表示，在治療中，治療團隊使用厚度適宜的皮片移植，既讓移植的鼻頭皮膚更易於存活，且又能形成較好的外觀。最終，經過半個月的治療和術後觀察，甘爺爺恢復順利，已於11月7日出院。

林亮提醒，酒糟鼻患者要及時進行對症治療，糾正不良的生活方式，否則容易導致病情惡化或病程延長。

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