男子雙手倒立攀登上武當山　欲挑戰登50座名山申報健力士紀錄

11月5日至7日，38歲男子孫國山在湖北武當山成功完成了一次獨特的登山挑戰，其用雙手倒立的方式，逐步攀登上這座著名的名山。據悉他打算倒立登上50座名山，並申報健力士紀錄。



11月5日上午，孫國山抵達武當山的第一站太子坡。在經過幾分鐘的熱身後，他迅速進入狀態，雙手撐地，雙腳指向天空，穩步向上攀爬。遊人們被他的勇氣和技巧所吸引，紛紛為他加油打氣。

6日，孫國山來到了武當山的最高峰—海拔1612米的天柱峰金頂。下了瓊台索道後，他選擇倒立攀登小道場。考慮到九連登的台階陡峭，他靈活選擇了部分台階，最終成功倒立到達金頂。

孫國山用雙手倒立的方式，逐步攀登上武當山。（湖北日報）

孫國山用雙手倒立的方式，逐步攀登上武當山。（湖北日報）

孫國山用雙手倒立的方式，逐步攀登上武當山。（湖北日報）

孫國山用雙手倒立的方式，逐步攀登上武當山。（湖北日報）

孫國山表示：「每個中國人心中都有一個武俠夢，我從小就對武當山充滿向往。」他曾從事國學培訓，疫情之後深刻認識到健康的重要性，決定以獨特的方式向祖國的名山大川致敬，傳遞強身健體和勇攀高峰的理念。

據了解，孫國山去年5月開始練習倒立，今年5月1日他正式啟動了「倒立登上全國50座名山」的活動，計劃到明年春季完成所有挑戰，並申請健力士世界紀錄。武當山是他倒立登山的第24座名山，此前他已在山東、山西、河南、河北、安徽等省攀登了23座著名山岳，行程累計達1.2萬公里。